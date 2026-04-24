به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبههای این هفته نماز جمعه بیرجند با گرامیداشت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس، اظهار کرد: این واقعه نماد شکست مفتضحانه دشمنی است که از درک سنتهای الهی و قوانین حاکم بر عالم غیب عاجز است.
وی با یادآوری بیانات امام شهید انقلاب افزود: دشمن با تکیه بر تجهیزات و فناوری پیشرفته گمان میکرد قادر به تحقق اهداف خود است، اما همانگونه که تأکید شده، در این عالم معادلاتی فراتر از محاسبات صرف سیاسی وجود دارد.
خطیب جمعه بیرجند ادامه داد: همانگونه که در طبس شنها مأمور الهی شدند، امروز نیز چهرههایی مانند ترامپ و نتانیاهو که صرفاً در چارچوب عالم ماده میاندیشند، در برابر قدرت الهی ناتوان ماندهاند.
وی با تحلیل شرایط اخیر کشور تصریح کرد: طی ۵۰ روز گذشته، جنگی ترکیبی و تمامعیار در حوزههای نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، سایبری و رسانهای علیه ملت ایران شکل گرفت؛ جنگی که حتی با نمونههایی چون جنگ ویتنام نیز قابل مقایسه نیست.
حجتالاسلام عبادی افزود: دشمن با بهرهگیری از ابزارهایی همچون ماهوارهها و شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام، به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی، بیاعتمادی عمومی و در نهایت تجزیه ایران و تشکیل حکومتی وابسته بود.
وی با اشاره به اهداف پنهان فشارهای اقتصادی و رسانهای دشمن گفت: آنها در تلاش بودند با خسته کردن مردم و ایجاد نارضایتی، افکار عمومی را از نقش آمریکا منحرف کرده و جامعه را دچار دوقطبی کنند؛ هدف نهایی نیز تجزیه ایران به کشورهای کوچک و ضعیف بود.
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: در جریان تحولات اخیر مشخص شد برخی کشورهای عربی سالهاست استقلال خود را از دست دادهاند، با این تفاوت که در فلسطین مقاومت وجود دارد اما در این کشورها نشانی از مقاومت دیده نمیشود.
وی افزود: رسانههای دشمن تلاش میکنند با الگوسازی نادرست، این کشورها را موفق نشان دهند و ملت ایران را به رابطه با غرب ترغیب کنند، اما ملت ایران با پیشینه تمدنی خود، چنین تحقیرهایی را نمیپذیرد.
خطیب جمعه بیرجند با اشاره به موضوع محاصره اقتصادی و دریایی گفت: این اقدامات بیش از آنکه به ایران آسیب بزند، موجب تشدید اختلافات میان قدرتهایی چون چین و آمریکا شده و برای واشنگتن چالشهای جدیدی ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در عین حال مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا مورد نیاز کشور وجود دارد، اما هرگونه اختلال در تنگه هرمز میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
حجتالاسلام عبادی با اشاره به شکلگیری محورهای جدید مقاومت عنوان کرد: تحولات منطقه نشاندهنده گسترش این محور حتی در مناطقی مانند سومالی است که نشانهای از تغییر موازنه قدرت به شمار میرود.
وی همچنین به برخی دستاوردهای داخلی اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی، جوانان و نخبگان کشور موفق شدند در مدت کوتاهی ۱۷ محصول راهبردی را بومیسازی کنند و وابستگیها را کاهش دهند.
به گفته وی، در همین مدت تولیدات گلخانهای نیز رشد قابل توجهی داشته و فعال شدن تولیدکنندگان خرد از دیگر نتایج تکیه بر توان داخلی بوده است.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به سیاستهای اقتصادی، کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات را از جمله دستاوردهای مهم دانست و تصریح کرد: این اقدامات موجب شد بازار ارز با وجود شرایط خاص، ثبات نسبی خود را حفظ کند.
وی در ادامه به پیامدهای احتمالی تحولات در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: آثار واقعی اختلال در عرضه نفت در ماههای آینده نمایان خواهد شد و میتواند بحرانهایی برای کشورهای غربی ایجاد کند.
حجتالاسلام عبادی اظهار کرد: رفتارهای غیرقابل پیشبینی ترامپ موجب تضعیف انسجام در جبهه غرب شده و اختلاف میان متحدان این کشور را افزایش داده است.
وی در پایان با تأکید بر وحدت داخلی گفت: امروز همه مسئولان و جریانهای سیاسی بر یکپارچگی در برابر دشمن تأکید دارند و این انسجام، نتیجه ایستادگی مردم در برابر فشارهای اخیر است.
خطیب جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر بصیرت، ایمان و پیوند با رهبری، در برابر همه تهدیدها ایستاده و اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد.
