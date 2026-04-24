ماموستا مرادی: تقویت فرهنگ دینی راهکار مقابله با آسیب‌ مدگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع این شهر، ضمن تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد را مولود انقلاب و نماد خدمت‌رسانی و پاسداری از ارزش‌های اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه سپاه همواره در کنار مردم و در میدان دفاع از آرمان‌های انقلاب حضور داشته است، افزود: این نهاد مردمی نقش مهمی در صیانت از امنیت و ارزش‌های کشور ایفا کرده است.

امام جمعه دیواندره در ادامه با اشاره به موضوع مد و مدگرایی به‌عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی، اظهار کرد: مد به خودی خود نه ارزش مطلق است و نه ضدارزش، بلکه نوع مواجهه با آن تعیین‌کننده است.

وی افزود: اگر الگوهای مد با فرهنگ دینی و ملی جامعه همسو باشند، می‌توانند به‌عنوان یک ارزش فرهنگی پذیرفته شوند، اما در صورتی که تقلید کورکورانه از فرهنگ‌های بیگانه باشد، به یک تهدید فرهنگی تبدیل می‌شود.

ماموستا مرادی با بیان اینکه مد محدود به پوشش نیست، تصریح کرد: این پدیده تمامی ابعاد زندگی انسان از نوع لباس پوشیدن و آرایش تا سبک زندگی، دکوراسیون و حتی شیوه رفتار را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در دنیای امروز، با گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی، سرعت تغییر مدها افزایش یافته و این موضوع باعث شده خانواده‌ها به‌ویژه جوانان بیشتر در معرض این جریان قرار گیرند.

وی با اشاره به تأثیرگذاری رسانه‌ها گفت: شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و حتی برخی تولیدات داخلی با نمایش سبک‌های زندگی خاص، زمینه گرایش به مدهای جدید را در جامعه تقویت می‌کنند که این موضوع نیازمند هوشیاری خانواده‌ها است.

ضرورت رعایت چارچوب‌های شرعی در مد

امام جمعه دیواندره با تأکید بر معیارهای دینی در این حوزه بیان کرد: مدگرایی نباید به اسراف منجر شود و تغییر وسایل زندگی صرفاً به دلیل ورود مدل‌های جدید، از مصادیق اسراف و ناپسند است.

وی افزود: همچنین پوشش و الگوهای رفتاری باید در چارچوب موازین شرعی، حفظ حجاب و رعایت عرف جامعه باشد و از هرگونه رفتار تحریک‌آمیز یا ناهنجار پرهیز شود.

ماموستا مرادی یکی از پیامدهای منفی مدگرایی نادرست را فخر فروشی عنوان کرد و گفت: بسیاری از رفتارهای مبتنی بر مد، ریشه در تفاخر و برتری‌طلبی دارد که از منظر دینی نکوهش شده است.

وی ادامه داد: فخر فروشی گاهی در رفتار و سبک زندگی افراد نمود پیدا می‌کند و حتی ممکن است افراد برای نمایش برتری خود، هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی، فخر فروشی را از ویژگی‌های ناپسند دانست و افزود: زندگی دنیوی نباید به میدان رقابت‌های ظاهری و تفاخر تبدیل شود، بلکه باید بر پایه تقوا و ارزش‌های الهی بنا شود.

امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با آسیب‌های مدگرایی افراطی، تقویت فرهنگ دینی و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و جوانان است.

وی افزود: اگر جامعه به ارزش‌های اصیل خود پایبند باشد، مدگرایی نیز در مسیر صحیح هدایت خواهد شد و به یک فرصت فرهنگی تبدیل می‌شود.

ماموستا مرادی در پایان خطبه‌ها با دعا برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و رفع مشکلات مردم، از خداوند متعال خواست تا امنیت، آرامش و رفاه را برای جامعه اسلامی فراهم سازد و حاجات نیازمندان را برآورده کند.