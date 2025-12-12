  1. استانها
دو قطبی سازی و ناکارآمد سازی انقلاب، مهمترین راهبرد دشمنان انقلاب است

هشتبندی- امام جمعه توکهور وهشتبندی گفت: دو قطبی سازی، ناکارآمد سازی انقلاب و ولایت فقیه و حفظ سایه جنگ مهمترین راهبردهای جنگی دشمنان در دوره جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام سید علی پور حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه توکهور وهشتبندی با تبریک فرا رسیدن ولایت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران جایگاه زنان در ایران ارتقا یافت و به زنان بها داده شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت آیت الله مفتح و هفته وحدت دانشگاه و حوزه، عنوان کرد: حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگر هستند.

امام جمعه هشتبندی با اشاره رشد حوزه‌های علمیه در بعد از انقلاب، تصریح کرد: رشد و توسعه حوزه‌های علمیه در بعد از انقلاب با قبل از آن قابل مقایسه نیست.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه از برکات انقلاب اسلامی ایران هستند که زمینه ساز تربیت هزاران عالم و مجتهد دینی را مهیا کرده اند.

وی افزود: دانشگاه‌ها هم در رشد علمی کشور در کنار حوزه‌های علمیه نقش بسزایی داشته اند که نمونه بارز آن تقویت توان دفاعی کشور است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، اظهار داشت: نقطه زنی موشک‌ها در جنگ دوازده روزه علیه اسرائیل دستاورد مهم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه دفاعی است.

وی افزود: انقلاب حوزه و دانشگاه را متحد کرد و زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور شدند.

پورحسینی گفت: حوزه و دانشگاه جدا از هم به اهداف تعیین شده دست نخواهند یافت.

امام جمعه هشتبندی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان، تصریح کرد: مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب در این نشست ضرورت آرایش جنگی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی در مقابل تهاجم‌های گسترده جدید رسانه‌ای دشمنان بود.

وی افزود: دشمنان انقلاب به ویژه آمریکا و اسرائیل در جنگ دوازده روزه همانطور که مقام معظم رهبری فرمود شکست خوردند و برای جبران شکست مفتضحانه در برابر ایران آرایش‌های جنگی جدیدی گرفته اند که ضروری است با بصیرت و موقعیت شناسایی پاسخ داده شود.

پورحسینی، تصریح کرد: ناکارآمد سازی انقلاب و ولایت فقیه، ایجاد دو قطبی سازی در جامعه و حفظ سایه جنگ از مهمترین راهبردهای دشمنان بعد از جنگ دوازده روزه است که ضروری است فرماندهان جنگ فرهنگی و رسانه‌ای با تمام توان به مقابله با راهبردهای جنگی جدید دشمنان همانطور که مقام معظم رهبری فرمود بروند.

