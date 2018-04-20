جانبازان شهیدان زنده انقلاب هستند/ امام سجاد(ع) سند عرفان و سلوک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رستمیان در آیین نماز عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن بیان اینکه دشمنان ما در طول تاریخ درصدد ضربه زدن به اهل‌بیت (ع) بوده اند و با این کار خود می‌خواستند چراغ دین، اسلام و قرآن را خاموش کنند، تأکید کرد: جانبازان شهیدان زنده و سندی بر حقانیت انقلابی هستند که بر پایه همین شریعت اسلامی و حب اهل‌بیت(ع) بنا شد و امروز دشمنان ما به برکت همین خون‌های ریخته شده درراه انقلاب نتوانسته‌اند به ما ضربه وارد کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن ولادت باسعادت قمر بنی‌هاشم (ع) و روز جانباز، افزود: جانبازان ما سند پرافتخار ایران اسلامی هستند و ملت ما به این عزیزان افتخار می‌کند.

امام‌جمعه موقت دامغان در ادامه به خصوصیات و ویژگی‌های ممتاز امام سجاد (ع) پرداخت و اظهار داشت: ایشان اهل عبادت و به دنبال سیر و سلوک بوده و از این بابت جایگاه عظیم علمی و عملی در جامعه اسلامی دارند.

رستمیان یادآور شد: صحیفه سجادیه یکی از سندهای بزرگ عرفانی امام سجاد (ع) است که آن حضرت ترسیم و گردآوری کردند و لذا می‌بایست با تأسی از آن رهرو راه حق باشیم تا از گزند دشمنان در امان بمانیم.

وی با اشاره به فرارسیدن روز پاسدار نیز، اظهار داشت: سپاه پاسداران یکی از نهادهای انقلابی است که به‌فرمان امام راحل در دوم اردیبهشت سال ۵۸ تأسیس و تاکنون منشا خدمات فراوان بوده است.

امام‌جمعه موقت دامغان بابیان اینکه دشمن از وجود سپاه پاسداران ترس دارد و این نشان از حقانیت این نهاد بزرگ انقلابی است، گفت: خدمات سپاه پاسداران در بخش‌های سازندگی، فرهنگی و بهداشت و درمان و ... بر هیچ‌کس پوشیده نیست.