غبیشاوی: واقعه طبس در اصفهان برای آمریکا تکرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در نماز جمعه این هفته آبادان با اشاره به سالروز واقعه طبس افزود: این معجزه دوباره تکرار شد اما جزئیات آن بعداً روشن می‌شود.

وی به مناسبت روز ملی خلیج فارس بیان کرد: در جنگ تحمیلی سوم، ما معادلات دریای خلیج فارس را تغییر دادیم. دشمن با ترور رهبر و فرماندهان و ایجاد خسارات گمان می‌کرد نظام از هم می‌پاشد اما نتیجه جنگ به سود ایران است و شاهد خروج دشمن از منطقه خواهیم بود.

خطیب جمعه آبادان با تأکید بر اینکه دست برتر را داریم، اظهار کرد: هر دقیقه به ضرر دشمن تمام می‌شود. اقتدار اقتصادی دشمن در حال تضعیف است. ما تنگه هرمز را مدیریت می‌کنیم و اقتصاد جهان به ویژه در بخش انرژی رو به فروپاشی است.

وی با بیان اینکه از حق خود کوتاه نمی‌آییم، تصریح کرد: تیم دیپلماسی ما سفر خود را با تفکر پیش خواهد برد. آن‌ها باید مراقب باشند زیرا دشمن جنگ ترکیبی به راه انداخته است.

غبیشاوی هراس را علت یاوه‌گویی ترامپ دانست و گفت: رئیس‌جمهور آمریکا با دروغگویی اهداف خاصی را دنبال می‌کند. ترامپ جنگ روانی به راه انداخته اما ما در این دو ماه چنان رشد کرده‌ایم که شایعات او بی‌اثر شده است.

وی رسیدن پویش جانفدا به ۳۰ میلیون نفر را مایه یأس دشمن خواند و ادامه داد: دشمن و وطن‌فروشان خواستار رفراندوم در ایران بودند و ثبت‌نام ۳۰ میلیون ایرانی در پویش جانفدا پاسخ دندان‌شکنی به آن‌ها بود.

خطیب جمعه آبادان تأکید کرد: وحدت و اتحادی که میان مردم و مسئولان دیده می‌شود از برکات جنگ تحمیلی سوم است و اکنون بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدند بازنده این جنگ، آمریکاست.

وی هشدار داد: اگر از استقلال خود صیانت نکنیم، دشمن ما را به تاراج خواهد برد. دشمن با اصل اسلام مشکل دارد.

غبیشاوی در پایان خواستار خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان شد و گفت: مسئولان اجرایی در ایام جنگ نباید خدمات شهری را فراموش کنند. برخی معابر نیاز به ساماندهی دارند و باید در اولین فرصت این اقدام عملیاتی شود.