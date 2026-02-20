به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته آبادان اظهار کرد: دشمنان به صورت تک‌بعدی وارد میدان نمی‌شوند و با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال ضربه زدن هستند و در این شرایط، هوشیاری عمومی یک ضرورت است.

وی گفت: دشمنان انقلاب تلاش می‌کنند حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند و دوست و دشمن را جابه‌جا معرفی کنند و در برابر این جریان، جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است.

خطیب جمعه آبادان افزود: دشمن هیچ حد و مرزی برای دروغ‌پردازی و تفرقه‌افکنی قائل نیست و تمامی این اقدامات را برای رسیدن به اهداف شوم خود دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی با اشاره به فتنه دی‌ماه بیان کرد: در این فتنه، دشمن با تکیه بر مزدوران داخلی به دنبال کودتا بود اما ایستادگی مردم باعث شد این نقشه با شکست کامل روبه‌رو شود.

وی تصریح کرد: فتنه و برنامه‌ریزی پیچیده دشمن علیه ملت ایران به دلیل بصیرت، بینش و آگاهی مقام معظم رهبری و مردم ناکام ماند و این موضوع جلوه‌ای از قدرت مدیریت ولی‌فقیه است.

خطیب جمعه آبادان گفت: در جریان فتنه دی‌ماه، برخی جوانان فریب خوردند و وظیفه داریم در حد توان، فرزندان و بستگان خود را آگاه و راهنمایی کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی افزود: دشمن شب و روز در حال طراحی توطئه است اما ملت ایران از تهدیدها هراسی ندارد و با ایمان و ایستادگی مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی اظهار کرد: ترامپ در برخی کشورها با تهدید و اعزام ناوهای جنگی به اهداف خود رسید اما ملت ایران نه‌تنها از این تهدیدها نمی‌ترسد بلکه در برابر آنها با اقتدار می‌ایستد.

خطیب جمعه آبادان در پایان گفت: سلاحی که می‌تواند ناوهای آمریکایی را به قعر دریا بفرستد به مراتب خطرناک‌تر از خود ناوهای جنگی است و این قدرت بازدارندگی، دشمنان را از هرگونه اقدام خصمانه بازمی‌دارد.