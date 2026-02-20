۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

غبیشاوی: ملت شهادت‌طلب از تهدید دشمن نمی‌ترسد

آبادان - خطیب جمعه آبادان گفت: ملتی که شهادت را سعادت می‌داند از هیچ تهدید دشمن هراس ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته آبادان اظهار کرد: دشمنان به صورت تک‌بعدی وارد میدان نمی‌شوند و با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال ضربه زدن هستند و در این شرایط، هوشیاری عمومی یک ضرورت است.

وی گفت: دشمنان انقلاب تلاش می‌کنند حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند و دوست و دشمن را جابه‌جا معرفی کنند و در برابر این جریان، جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است.

خطیب جمعه آبادان افزود: دشمن هیچ حد و مرزی برای دروغ‌پردازی و تفرقه‌افکنی قائل نیست و تمامی این اقدامات را برای رسیدن به اهداف شوم خود دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی با اشاره به فتنه دی‌ماه بیان کرد: در این فتنه، دشمن با تکیه بر مزدوران داخلی به دنبال کودتا بود اما ایستادگی مردم باعث شد این نقشه با شکست کامل روبه‌رو شود.

وی تصریح کرد: فتنه و برنامه‌ریزی پیچیده دشمن علیه ملت ایران به دلیل بصیرت، بینش و آگاهی مقام معظم رهبری و مردم ناکام ماند و این موضوع جلوه‌ای از قدرت مدیریت ولی‌فقیه است.

خطیب جمعه آبادان گفت: در جریان فتنه دی‌ماه، برخی جوانان فریب خوردند و وظیفه داریم در حد توان، فرزندان و بستگان خود را آگاه و راهنمایی کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی افزود: دشمن شب و روز در حال طراحی توطئه است اما ملت ایران از تهدیدها هراسی ندارد و با ایمان و ایستادگی مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی اظهار کرد: ترامپ در برخی کشورها با تهدید و اعزام ناوهای جنگی به اهداف خود رسید اما ملت ایران نه‌تنها از این تهدیدها نمی‌ترسد بلکه در برابر آنها با اقتدار می‌ایستد.

خطیب جمعه آبادان در پایان گفت: سلاحی که می‌تواند ناوهای آمریکایی را به قعر دریا بفرستد به مراتب خطرناک‌تر از خود ناوهای جنگی است و این قدرت بازدارندگی، دشمنان را از هرگونه اقدام خصمانه بازمی‌دارد.

کد خبر 6754508

