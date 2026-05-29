غبیشاوی: تنگه هرمز اهرم فشاری بر گلوی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان با تبریک دهه ولایت، افزود: مردم ما که در مکتب عاشورا رشد یافته‌اند و در سه جنگی که بر ما تحمیل شده، تقابل فرهنگ حیدری با فرهنگ سلطه را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به سالروز ارتحال امام خمینی (ره) توضیح داد: بعد از رحلت امام، یک فقیه شجاع و با تدبیر به عنوان رهبر انتخاب شد و اکنون نیز تاریخ تکرار شد و رهبری انتخاب شد که همانند پدرش حکیم و شجاع است.

خطیب جمعه آبادان با بیان اینکه لطف خدا شامل حال ایران شد تا یک فرد حکیم و آگاه رهبری ایران را بر عهده بگیرد، ادامه داد: وجود آمریکا و صهیونیست مایه دردسر است؛ صهیونیست‌ها در جبهه لبنان در حال جنایت هستند و توجهی به آتش‌بس ندارند و نیروهای مسلح ما پاسخ‌های محکمی به این اقدامات خواهند داد.

وی، پیروزی را ثمره استقامت توصیف کرد و تصریح کرد: جنگ سختی‌های خود را دارد اما تبعات این جنگ تمام متحدان آمریکا را دربر گرفته است. خداوند نوید این پیروزی را داده و استقامت ما دشمن را تضعیف کرده است؛ ما اصول و عوامل پیروزی را در اختیار داریم و حق با ماست زیرا از خود دفاع می‌کنیم.

حجت‌الاسلام غبیشاوی درباره انسجام ملی گفت: جنگ بر ما تحمیل شد اما وحدت و انسجام ملی دشمن را به بیراهه برد. دشمن در رسانه یا فضای مجازی سعی دارد وحدت ملت ایران را تضعیف کند اما مردم بارها محاسبات دشمن را بر هم زده‌اند.

وی، مذاکرات را نوعی نبرد دیپلماسی دانست و افزود: شروط رهبر ما در این مذاکرات باید دیده شود و تیم دیپلماسی ما از آن کوتاه نخواهد آمد.

خطیب جمعه آبادان در پایان تأکید کرد: خسارت‌هایی که به کشور ما وارد شده، دشمن باید جبران کند؛ انتقام رهبر شهید و دیگر شهیدان را خواهیم گرفت و حقوق مادی خود را نیز پیگیری می‌کنیم و از این خون‌ها نخواهیم گذشت.