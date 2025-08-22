به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه دوم نماز جمعه در مصلای آبادان با اشاره به مشکلات خاموشی‌های برق در این شهر اظهار کرد: خاموشی‌های برق در برخی مناطق آبادان بیش از مدت زمان اعلام‌شده اعمال می‌شود. مردم این شهر در ماه‌های اخیر با وجود گرمای طاقت‌فرسا همکاری خوبی با مسئولان داشته‌اند و انتظار می‌رود این وضعیت به‌صورت مؤثر مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام آغاز مرحله دوم پویش «ایران همدل» برای حمایت از مردم مظلوم غزه، ابراز امیدواری کرد که این کمک‌ها بتواند بخشی از مشکلات مردم این منطقه را کاهش دهد.

امام جمعه آبادان همچنین با تبریک هفته دولت، بر ضرورت حفظ انسجام و اتحاد بین نظام و ملت تأکید کرد و گفت: عده‌ای در زمین دشمن بازی می‌کنند و خواستار تعطیلی غنی‌سازی هسته‌ای ایران هستند. دشمن که در جنگ به اهداف خود نرسید، اکنون به سراغ خودفروختگان داخلی آمده است، اما ملت بزرگ ایران هرگز اجازه سوءاستفاده به دشمنان نخواهد داد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی در پایان از مردم خواست با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند و در پویش‌های انسان‌دوستانه مانند «ایران همدل» مشارکت فعال داشته باشند.