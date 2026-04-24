به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمت‌های الهی گفت: یکی از جلوه‌های مهم تقوا، توجه و قدردانی از نعمت‌های خداوند است و انسان مؤمن باید در برابر این نعمت‌ها با اطاعت و شکرگزاری رفتار کند.

امام جمعه محلات با اشاره به بیست‌ودومین سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله مقدسی، این عالم ربانی را الگوی تقوا، اخلاص و خدمت بی‌منت دانست و گفت: مرحوم آیت‌الله مقدسی خدمات فراوانی در جهت کرامات انسانی در شهر محلات انجام دادند اما هرگز به دنبال نام و شهرت نبودند و خود را وقف خدمت به مردم کرده بودند.

امام جمعه محلات به تحولات و مسائل جنگی اخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های غربی اذعان دارند که در این میدان، ایران دست برتر را داشته و هیچ یک از اهدافی که از سوی آمریکا اعلام شده بود محقق نشده است.

وی ادامه داد: همانطور که شاهد بودیم ترامپ هدف اولیه خود را تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد اما به این هدف نرسید و اقرار کردند که نظام جمهوری اسلامی همواره پابرجا است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: تلاش برای سرقت اورانیوم غنی شده که‌منجر به شکست مفتضحانه و تکرار واقعه طبس شد نیز شکست بسیار سنگینی بر دشمنان به شمار می‌رود.

وی افزود: اصرار بر مذاکره و آتش بس و تغییر مداوم اهداف اعلام‌شده از سوی مقامات آمریکایی نشان‌دهنده ناکامی آن‌ها در دستیابی به اهداف اولیه است و حتی برخی رسانه‌های غربی نیز به این موضوع اعتراف کرده‌اند.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: دشمنان علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه‌های دیپلماسی و افکار عمومی نیز با چالش‌های جدی و تحقیر جهانی مواجه شده‌اند و تلاش دارند با طرح ادعاهایی درباره اختلاف داخلی در ایران، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه راهبرد جدید دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است، تصریح کرد: هدف آن‌ها این است که با القای تفرقه، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را دچار بی‌ثباتی کنند.

امام جمعه محلات بیان کرد: در مقابل، مسئولان کشور با انتشار پیام مشترک بر وحدت و همدلی تأکید کرده‌اند و ملت ایران نیز نشان داده‌اند که در کنار مسئولان و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند.

وی با توصیه به مردم برای هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: باید مراقب بود که تحت تأثیر رسانه‌های همسو با دشمن قرار نگیریم، زیرا مهم‌ترین عامل قدرت ملت ایران، اتحاد و انسجام ملی است.