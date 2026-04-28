یارمحمدی:حضور میدانی‌ مردم سناریوی تجزیه ایران را شکست داد

سرهنگ رضا یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، درگیری‌های دشمن با جمهوری اسلامی ایران ادامه دار است و باید اذعان کرد در این شرایط موضوعِ موجودیت کشور در میان است و ما باید آمادگی همه جانبه داشته باشیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات تصریح کرد: اکنون بیش از ۵۰ روز درگیر این شرایط هستیم و حتی در وضعیت آتش‌بس هم شرایط جنگی ادامه دارد، به طوری که شب‌های اخیر چند نوبت در آماده‌باش صددرصدی بودیم چرا که از تحرکات دشمن و جابه‌جایی تجهیزات، تلاش دشمن برای ضربه‌زدن مجدد کاملاً مشهود است.

وی افزود: یکی از دلایل این تحرکات، تلاش دشمن برای فشار در میدان جنگ یا فشار در میز مذاکرات با هدف وادار کردن ایران به تسلیم است، باید از تیم دیپلماسی تقدیر کرد که امتیازی که دشمن در میدان نظامی نتوانسته بود بگیرد، در مذاکرات نیز به او ندادند.

یارمحمدی تصریح کرد: با هر نگرش و سلیقه‌ای، اکنون همگان بر این واقف هستند و به این نتیجه رسیدند که دشمن خیرخواه ملت ایران نیست.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا دنبال ضربه‌زدن به زیرساخت‌های نفتی است اما مقامات کشورمان نیز اعلام کردند که در صورت حمله به یک پالایشگاه، چند برابر پاسخ داده خواهد شد.

یارمحمدی تصریح کرد: زمانی که دشمن به صورت علنی تهدید به زدن زیرساخت‌ها می‌کند، هدفش فشار به مردم است و برنامه‌ریزی کرده بودند تا مانند برخی کشورها، از سوریه و عراق گروه‌های مختلف ازجمله داعش را به مرزهای ایران نزدیک کنند و حتی زندانیان داعشی را برای ایجاد جنگ داخلی به منطقه انتقال دهند زیرا قصد داشتند کشور را به سمت تجزیه و درگیری ببرند اما حضور حماسی مردم در میدان، سناریوی دشمن در خصوص تجزیه ایران را شکست داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: مردم شبانه‌روز در سرما و گرما با پرچم در خیابان‌ها حضور دارند و برخی از شهروندان مسن را بارها دیدیم که با وجود بارندگی و سرما به صورت مستمر در تجمعات شرکت می‌کنند.

وی افزود: همه ما مدیون انقلاب و شهدا هستیم و اگر دشمن در حملاتش به اهداف مورد نظر خود دست می یافت، فاجعه بزرگی رخ می‌داد و همانگونه که در عراق و سوریه و جاهای دیگر نشان داده است به هیچ کسی رحم نمی‌کرد.

یارمحمدی گفت: هیچ جایگزینی برای انقلاب و نظام اسلامی وجود ندارد زیرا طرف مقابل، برنامه دقیق برای تجزیه کشور طراحی کرده بود و جنگ جاری، جنگ نفت و اقتصاد است.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر تاب‌آوری مردم بسیار مهم بوده و اگر در روزهای نخست جنگ پاسخ نمی‌دادیم، امروز آتش بسی وجود نداشت.

یارمحمدی گفت: باوجود تمام سانسورهای دشمن آمار حملات و ضربات واردشده به آنان کم‌کم منتشر می‌شود و دشمن نیز اعتراف کرده که در حیفا، تل‌آویو و دیگر مناطق آسیب‌های جدی دیده است.

وی افزود: ممکن است دشمن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست به حملاتی بزند اما در صورت هر اقدام، پاسخ ما نیز قطعی است و ممکن است سال‌ها جریان نفت و گاز منطقه تحت تأثیر قرار بگیرد.

یارمحمدی گفت: نباید اجازه دهیم اختلاف و دوقطبی سازی در جامعه ایجاد شود، روحیه و اتحاد مردم باید حفظ شود و مسئولان در این شرایط باید برای تاب‌آوری و مدیریت زیرساخت‌ها آماده باشند.