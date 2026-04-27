۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۱

خدمت به مردم راهبرد اصلی مقابله با دسیسه‌های نظام سلطه است

خدمت به مردم راهبرد اصلی مقابله با دسیسه‌های نظام سلطه است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: فرهنگ مقاومت و خدمت‌رسانی به مردم، راهبرد اصلی مقابله با دسیسه‌های نظام سلطه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران اظهار کرد: ملت بزرگ ایران همواره با الهام از آموزه‌های دینی و پیروی از ولایت، در برابر توطئه‌ها ایستادگی کرده و عزت و اقتدار خود را به اثبات رسانده است.

وی افزود، استان مرکزی نیز به عنوان سنگر دفاع از ارزش‌های انقلاب، همواره پیشگام در این مسیر بوده و مردم آن با فداکاری، دشمنان را ناامید ساخته‌اند.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم دیار آفتاب در دهه کرامت، نماد عزت و اقتدار ملت ایران است.

وی خدمتگزاری به مردم را از اصول اساسی دین برشمرد و ادامه داد: ما در جبهه‌های مختلف نظامی، دیپلماسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی با قدرت در برابر توطئه‌ها ایستاده‌ایم.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد: با توجه به جنگ تحمیلی رمضان و مقاومت ملت در برابر دشمنان، ترامپ خبیث و کودک‌کش بداند که ایستادگی مردم، برگرفته از فطرت الهی آنان است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به بازدید خود از شهر خمین، زادگاه امام خمینی (ره) افزود: شهر خمین در استان مرکزی به دلیل موقعیت استراتژیک پایگاه موشکی ایران، بیشترین بمباران‌ها را توسط دشمن متحمل شده است.

وی بیان کرد: صبر و مقاومت مردم این شهر، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و مصدومان قابل تقدیر است.

دری نجف‌آبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران «جمهوری عزت و شرف» است و این ملت هرگز شکست نخواهد خورد و با پیمان با امام حسین (ع) و اهداف مقدس جمهوری اسلامی، همواره در راه خود استوار خواهد ماند.

