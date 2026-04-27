به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران اظهار کرد: ملت بزرگ ایران همواره با الهام از آموزههای دینی و پیروی از ولایت، در برابر توطئهها ایستادگی کرده و عزت و اقتدار خود را به اثبات رسانده است.
وی افزود، استان مرکزی نیز به عنوان سنگر دفاع از ارزشهای انقلاب، همواره پیشگام در این مسیر بوده و مردم آن با فداکاری، دشمنان را ناامید ساختهاند.
دری نجفآبادی تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم دیار آفتاب در دهه کرامت، نماد عزت و اقتدار ملت ایران است.
وی خدمتگزاری به مردم را از اصول اساسی دین برشمرد و ادامه داد: ما در جبهههای مختلف نظامی، دیپلماسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغاتی با قدرت در برابر توطئهها ایستادهایم.
دری نجفآبادی تاکید کرد: با توجه به جنگ تحمیلی رمضان و مقاومت ملت در برابر دشمنان، ترامپ خبیث و کودککش بداند که ایستادگی مردم، برگرفته از فطرت الهی آنان است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به بازدید خود از شهر خمین، زادگاه امام خمینی (ره) افزود: شهر خمین در استان مرکزی به دلیل موقعیت استراتژیک پایگاه موشکی ایران، بیشترین بمبارانها را توسط دشمن متحمل شده است.
وی بیان کرد: صبر و مقاومت مردم این شهر، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و مصدومان قابل تقدیر است.
دری نجفآبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران «جمهوری عزت و شرف» است و این ملت هرگز شکست نخواهد خورد و با پیمان با امام حسین (ع) و اهداف مقدس جمهوری اسلامی، همواره در راه خود استوار خواهد ماند.
