به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن دیباجی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران اظهار کرد: وحدت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران موجب شده تا دشمنان در تحقق اهداف خود علیه کشور با شکست مواجه شوند و نتوانند از طریق فشارهای مختلف، در اراده ملی خللی ایجاد کنند.

وی افزود: دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های میدانی و سیاسی، به دنبال بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و رسانه‌ای برای ایجاد نارضایتی و تفرقه در جامعه هستند، اما هوشیاری مردم این تلاش‌ها را بی‌اثر کرده است.

حجت‌الاسلام دیباجی تصریح کرد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد که هر زمان وحدت و یکپارچگی میان مردم و مسئولان تقویت شده، کشور در برابر تهدیدها و بحران‌ها با قدرت عبور کرده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران ادامه داد: ملت ایران در دوره‌های مختلف تاریخی، از جمله در برابر تهاجمات خارجی و دوران استعمار، آسیب‌های سنگینی را تجربه کرده است اما همواره با اتکا به اراده ملی و ایمان دینی توانسته مسیر استقلال خود را بازیابد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با گذشته از جایگاه و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و این اقتدار نتیجه مجاهدت‌ها، ایستادگی مردم و هدایت‌های رهبران انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه انسجام و حضور مردم در میدان توطئه‌ دشمنان را ناکام گذاشته است افزود: حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه امید در جامعه و مقابله هوشمندانه با جنگ ترکیبی دشمن، مهم‌ترین راهبرد برای عبور از شرایط کنونی و تداوم پیشرفت کشور محسوب می‌شود.