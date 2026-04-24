به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کریمانی، امام جمعه موقت دماوند، در خطبههای این هفته نماز جمعه، از حضور مستمر و گسترده مردم در ۵۴ شب گذشته به عنوان بزرگترین «جهاد تبیین» یاد کرد و گفت که این حضور، «جادوی رسانهای» دشمن را باطل کرده است.
او در سخنان خود به تشریح مفهوم «جهاد تبیین» که از توصیههای محوری رهبر انقلاب اسلامی خواند، پرداخت و گفت که دشمنان طی سالها با تلاشی شبانهروزی، چهرهای خیرخواه از خود به نمایش گذاشته بودند؛ گرگهایی در لباس میش و ذهنها را مسموم کرده بودند.
امام جمعه موقت دماوند افزود: آنچه توانست باطلالسحر این جادوی عظیم باشد، وقوع جنگ و مقاومت مردم و نظامیان و خون پاک رهبر مظلوم ما بود که باعث شد چهره کریه و زشت دشمن ناگهان آشکار شود و گرگ در پوستین میش عریان گردد.
او با اشاره به تصورات نادرست پیش از جنگ تحمیلی سوم گفت: عدهای خوشخیال میگفتند آمریکا فقط مراکز نظامی را میزند و با غیرنظامیان کاری ندارد، اما در همان ابتدای جنگ دیدیم که اولین قربانیان، دانشآموزانی مظلوم و بیگناه بودند.
حجتالاسلام کریمانی در ادامه، سه پیامد اصلی حضور گسترده مردم را چنین برشمرد.
شکستن مارپیچ سکوت
او گفت که رسانههای دشمن این جو را ساخته بودند که طرفداران نظام در اقلیت هستند و ترس از فشار روانی، برخی را به سکوت کشانده بود. حضور اکثری و قوی مردم، این سکوت را شکست و باعث شد عدهای از این سکوت بیرون بیایند.
چرخش چهرههای سیاسی به نفع کشور
به گفته او، برخی چهرههای مشهور که پیش از جنگ در موضع مخالف نظام بودند، با دیدن چهره واقعی جنگ و مقاومت مردم، خود را بازیابی کرده و در صف مدافعان کشور قرار گرفتند.
شکست جنگ روانی جدید
امام جمعه موقت دماوند، اشاره مستقیمی به سخنان اخیر ترامپ کرد و گفت: دشمنان شکستخورده در میدان، اکنون با جنگ روانی تلاش میکنند القا کنند که در حاکمیت ایران، تندروهای مخالف مذاکره و میانهروهای موافق مذاکره وجود دارد، اما هوشیاری مسئولان و پیام واحد آنان و حضور مستدام مردم، این ترفند را نیز به شکستی دیگر تبدیل کرد.
