به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد، با اشاره به شکست‌های پی‌درپی آمریکا در میدان، جنگ رسانه‌ای را مهم‌ترین تاکتیک کنونی دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی برشمرد.

وی «فرهنگ تبیین» را شامل نگاه محققانه، نقادانه و غیر زودباورانه به اخبار، به‌ویژه اخبار معارضین دانست و تأکید کرد: قرآن کریم، عدم تبعیت از دشمن را «جهاد کبیر» نامیده است.

امام جمعه ملارد با استناد به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره مراقبت از گوش‌ها به عنوان پنجره مغز و قلب در برابر رسانه‌های معاند، هشدار داد: شبکه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و دیگر کانال‌های فارسی‌زبان معاند، هیچ‌گاه خیرخواه ملت ایران نیستند و اساساً باید مواجهه با آن‌ها را ترک کرد یا با دقت بسیار بالا به تحلیل محتوایشان پرداخت.

خوبانی با بیان اینکه آمریکا پس از شکست مفتضحانه در میدان نظامی، اکنون جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای را آغاز کرده است، اظهار داشت: ترامپ در اهدافی نظیر تغییر نظام و نابودی توان موشکی ایران مکرراً شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی شد. قدرت آمریکا یک قدرت پوشالی و هالیوودی است.

وی با هشدار نسبت به باور توییت‌های ترامپ و اخبار رسانه‌های معاند، خاطرنشان کرد: دشمن با دروغ‌پراکنی مستمر به دنبال ایجاد تردید در عقل و غیرت مسئولان کشور است و هرکس در شرایط جنگ، مسئول کشور را بی‌غیرت یا ترسو بداند، عملاً در زمین دشمن بازی می‌کند.

خطیب جمعه ملارد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از جریان موسوم به عدالت‌خواهی که سال‌هاست تخم بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان می‌کارد، گفت: متأسفانه عمق این بدبینی به جایی رسیده که حتی پس از شهادت جمعی از مسئولان عالی‌رتبه کشور، برخی از مردم هنوز نمی‌توانند شهادت افرادی مانند شهید لاریجانی و شهید شمخانی را باور کنند. این خیانت، عملیات روانی دشمن را آسان کرده است.

وی با تأکید بر لزوم اعتماد حداکثری به مسئولانی که تدبیر جنگ را در اختیار دارند، تصریح کرد: حساسیت و مطالبه‌گری مردم مهم است اما نباید ریشه در بی‌اعتمادی و بدبینی داشته باشد و هرگونه ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده و مسئولان، عملاً کمک به دشمن محسوب می‌شود.

خوبانی در پایان با اشاره به رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب، از مسئولان خواست تا مردم را در حدی که به اسرار نظامی و امنیتی لطمه نزند، در جریان جزئیات امور قرار دهند تا جامعه دچار انشقاق و اختلاف نشود.