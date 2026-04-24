امام جمعه عسلویه: حفظ اتحاد و همدلی ملی در برابر تهدیدات ضروری است

به گارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه با تبریک دهه کرامت ومیلاد با سعادت امام رضا(ع) اظهار کرد: آداب معاشرت و آداب ارتباط با مردم از سیره امام رضا است.

وی با اشاره به اهمیت تجمعات میدانی اضافه کرد: در شرایط جنگ و نبرد، جامعه بیش از هر چیز نیاز به «انگیزه و امید» دارد و از «ترس و غم فراگیر» آسیب می‌بیند. بیان روایت های واقعی امید آفرین امری ضروری است.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه مردم از آمادگی کامل نیروهای مسلح مطمئن باشند تصریح کرد: رعایت اصول اطلاع‌رسانی (صحت، سرعت، دقت) و سواد رسانه‌ای برای اهل این میدان امری حیاتی برای حفظ میدان های نبرد است.

وی با بیان اینکه رهنمودهای رهبری در مورد مذاکره با آمریکا با هوشیاری باید مدنظر باشد تاکید کرد: تاکنون آمریکا شکست خورده است و نقش جغرافیا، فرهنگ و باورهای مردم، قدرت ایران را تقویت کرده است.

محمدی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، دشمن با ترویج بدبینی و شایعه‌پراکنی درصدد تخریب اعتماد ملی و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است. رهبر شهید انقلاب، اعتماد مردم به مسئولان را سرمایه‌ای حیاتی و قوام نظام جمهوری اسلامی دانسته و هشدار داده‌اند که هرگونه ناامیدی و بی‌اعتمادی، عملاً کمک به دشمن محسوب می‌شود.

وی افزود: در عصر سلطه رسانه‌ای دشمن، تصرف میدان روایت اول توسط دشمن، واکنش‌های دیرهنگام را بی‌اثر می‌کند. بنابراین، ضروری است مسئولان ضمن پرهیز از ابهام‌گویی، جزئیات ممکن را با مردم در میان بگذارند اعتماد متقابل و روایت صحیح وقایع، دو رکن اساسی برای حفظ اتحاد و همدلی ملی در برابر تهدیدات همه‌جانبه است.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: مردم باید با بصیرت و درایتی که ثابت کرده اند با اطمینان و گوش به فرمان رهبری معظم مسیر را با اعتماد به مسئولین همراه با مطالبه طی کنند.

وی ادامه داد: جنگ رمضان، برخلاف نیات طراحانش، به یک نقطه عطف مثبت در مسیر اقتصادی ایران تبدیل شد. از افشای وابستگی‌های پنهان و شکست پروژه دلاری‌سازی گرفته تا رشد تصاعدی دانش‌بنیان‌ها، تغییر الگوی مصرف، تقویت همگرایی منطقه‌ای، افزایش شفافیت، امنیت غذایی، استقلال مالی، حفظ سرمایه اجتماعی و در نهایت تغییر معماری امنیت اقتصادی از تدافعی به تهاجمی – همگی نشان می‌دهند که ایران از این آزمونِ سخت، سربلند بیرون آمده است.

محمدی با اشاره به سالروز واقعه طبس اظهار کرد: در شانزدهم فروردین ۱۴۰۵، دشت پرزان شهرضا شاهد شکست عملیات راهبردی دشمن آمریکایی بود. شکستی که در نگاه و تحلیل ملت ایران به واقعه طبس دوم معروف شد.

وی تصریح کرد: دشت پرزان، همچون کویر طبس، نماد قدرت بازدارندگی و بصیرت نیروهای مسلح شد. سزاوار است این منطقه به یادمان ملی و مقصد راهیان نور تبدیل شود تا نسل‌های ما نتیجه تعرض به حریم ایران را ببینند.