قدرت الهی؛ نابودگر ستم و پشتوانه پیروزی مظلومان است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه چابهار گفت: قدرت لایزال خداوند، مبدأ و منتهای هر توانمندی در این عالم است. انسان، در ظاهر جسمانی خود، موجودی محدود و گاهی ناتوان است، اما هنگامی که دل به این قدرت بیکران می‌سپارد و به آن متصل می‌شود، مرزهای ضعف شکسته شده و از ورای محدودیت‌ها فراتر می‌رود.

امام جمعه چابهار افزود: پروردگار عالم در کتاب هدایتگرش، قرآن، و در تعالیم پاک پیامبران و اولیای الهی، به بندگان مؤمن و کسانی که بر او توکل می‌کنند، وعده‌ی حفاظت و نصرت داده است. این حمایت، تنها شامل امور دنیوی نیست، بلکه آرامش حقیقی روح و نورانیت قلب، ثمره‌ی همین اتصال به قدرت الهی است.



وی تصریح کرد: توکل به خدا، یعنی سپردن تمامی امور به حکمت بی‌نهایت و اراده‌ی مطلق او، حتی در بحرانی‌ترین و دشوارترین شرایط. کسی که چنین ایمانی را در دل پرورده است، هرگز مضطرب و دلواپس نخواهد بود، زیرا باور دارد که هیچ نیرویی جز اراده‌ی خداوند نمی‌تواند بر سرنوشت او چیره شود.

وی افزود: اینچنین است که همین ایمان راسخ و تکیه بر وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی، مؤمنان را در طول تاریخ، شجاع و نستوه بار آورده است. آنان که قلبشان به نور یقین الهی روشن است، نه از تهدید دشمنان می‌ترسند و نه از قدرت‌های مادی بهراسند.



خطیب جمعه چابهار گفت: با این باور که خداوند، یاور و نصرت‌دهنده‌ی مظلومان است، در برابر هرگونه ستم و تعدی می‌ایستند و جان و مال خود را در طبق اخلاص، فدای حق و عدالت می‌کنند. تاریخ، گواه پیروزی همین سربازان گمنام حق است که با اتکاء به قدرت الهی، بنای ظلم و ستم را فرو ریختند و به جهانیان آموختند که تنها قدرت حقیقی، در پیوند با پروردگار و در سایه‌ی ایمان به اوست.

موسوی یادآور شد: در صحرای اصفهان ماجرای معجزه گونه طبس و این سنت الهی تکرار شد در اصفهان در روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ دو فروند هواپیمای تروریستی امکانات عظیم نظامی چه شدند؟ با تکبر آمدند که دستاورد هسته ای ما را ظرف چند ساعت ببرند و اعلام پیروزی و پایان جنگ را کنند.

وی بیان کرد: ولی خدای صحرای طبس دوباره قدرت خود را بر عالم نمایان کرد و با دانه های شن، قوی ترین تجهیزات دشمن را نابود کرد و آن ها را در عالم مفتضح و بی آبرو کرد.

امام جمعه چابهار گفت: آنهایی که می خواستند ما را به دوران حجر برگردانند بدانند که هنرمندان و باستان شناسان از عصر حجر و سازه های سنگی ایرانیان در آن زمان در تحیرند و بدانند که آنها حتی توان مبارزه با ایرانی ها در عصر حجر را نیز ندارند.