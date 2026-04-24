جاسوسی دو تکنسین اسرائیلی برای ایران؛ عکاسی از خانه نتانیاهو و بن گویر

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام شبکه های رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به جاسوسی موارد حساس دو تکنسین هوایی در پایگاه تل نوف برای ایران پرداخنند.

شبکه عبری زبان وای نت اعلام کرد: دو تکنسین نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران متهم شدند. دادستانی نظامی امروز (پنجشنبه) کیفرخواستی را علیه دو سرباز ارتش اسرائیل که به عنوان تکنسین در نیروی هوایی خدمت می‌کردند، به ظن ارتکاب جرایم امنیتی برای عناصر اطلاعاتی ایران، ارائه کرد. این مظنونان در ماه مارس دستگیر شده بودند.

یکی از سربازان به جرایم کمک به دشمن در جنگ، ارائه اطلاعات به دشمن، کمک به تماس با یک عامل خارجی و سایر جرایم متهم شد.

سرباز دیگر به جرایم تماس با یک عامل خارجی، ارائه اطلاعات به دشمن و سایر جرایم متهم شد.

همچنین روزنامه اسرائیل هیوم نوشت:

طبق جزئیات تحقیقات در پرونده دو جاسوس در نیروی هوایی، از یکی از سربازان خواسته شده بود تا از خانه بنیامین نتانیاهو، محل اقامت نخست‌وزیر نفتالی بنت، بلوار روتشیلد و خیابان کاپلان در تل‌آویو عکس بگیرد. همچنین از تکنسین‌ها خواسته شده بود تا از محل اقامت عکس بگیرند و اطلاعاتی در مورد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی و هرتسی هالوی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، ارائه دهند. این سرباز در ازای ارائه اطلاعات، تنها ۱۵۰ شِکِل پیش‌پرداخت درخواست کرده بود.

یکی از سربازان حتی به مامور ایرانی اطلاع داد که به سلاح دسترسی دارد. مامور عکسی از فرمانده نیروی هوایی، سرلشکر تومر بار، برایش فرستاد و از او خواست که به او آسیبی برساند. سرباز پاسخ داد: «من آن را بررسی و امتحان می‌کنم.»

نفتالی بنت نیز در بیانیه طولانی خود به موارد فساد و باندبازی و اشتباهات کابینه نتانیاهو تاخت و اطهار کرد این کابینه، اسراییل را به نتیجه فروپاشی شوروی می برد. او در بخشی از اظهاراتش گفت نتیجه این سیاستها این شده که جاسوسان ایرانی در سراسر کشور پر شده تاخت.

شایان ذکر است که وزیر شهید اطلاعات -که در روزهای چهلم شهادت ایشان هستیم- در مراسم رونمایی از انبوه اسناد حساس رژیم صهیونیستی در مهرماه گذشته، به ادامه دار بودن کسب و انتقال اطلاعات و اسناد رژیم به کشور اشاره کرده بود.