به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی چهارشنبه شب در اجتماع مردمی ساری در میدان امام حسین (ع) با اشاره به مفهوم «صبر راهبردی» و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داده است که موازنه قدرت به نفع ایران تغییر کرده و این مسئله در هرگونه تصمیم‌گیری دیپلماتیک تأثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه افکار عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر تحولات دارد، افزود: تجمعات مردمی پیام روشنی برای مسئولان دارد و نشان می‌دهد که جامعه نسبت به مسائل کلان کشور حساس است؛ از این رو پنهان‌کاری در مذاکرات قابل پذیرش نیست.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: اگر مذاکراتی صورت گیرد، با توجه به اقتدار نظامی و تغییر محاسبات میدانی، این گفت‌وگوها با آنچه در گذشته تجربه شده، متفاوت خواهد بود و نمی‌توان آن را با برجام مقایسه کرد.

حجت‌الاسلام حریزاوی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور گفت: امروز نیروهای مسلح با آمادگی کامل و بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز، قدرت بازدارندگی مؤثری ایجاد کرده‌اند که هرگونه تهدید را با پاسخ قاطع مواجه می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت ملی و پرهیز از القای ضعف، از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور موفق از شرایط کنونی است.

حجت‌الاسلام حریزاوی با بیان اینکه شفافیت باید در رأس اقدامات دستگاه دیپلماسی قرار گیرد، تصریح کرد: مردم انتظار دارند روند هرگونه مذاکره به صورت روشن و صریح با آنان در میان گذاشته شود تا منافع ملی به بهترین شکل تأمین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور گسترده مردم به‌ویژه بانوان در این اجتماع، خاطرنشان کرد: مشارکت آگاهانه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان، نقش مهمی در پویایی و اثرگذاری این حرکت‌های مردمی دارد.