استاندار گیلان: جنگ رمضان سرمایه اجتماعی ایران را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم رشت ضمن تبریک و تشکر از مردم استان، اظهار کرد: امروز شما مردم شریف رشت یک حماسه جاویدان آفریدید با رژه‌ای که در خیابان‌های شهر انجام دادید؛ این روز، یک روز ماندگار شد. امشب چهلمین شب شهادت یکی از عزیزان ایران زمین، شهید علی لاریجانی است که تک تک ایرانی‌ها امروز او را بهتر می‌شناسند.

وی افزود: شهید لاریجانی، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشگاه تهران به پایان رساند و در هر دو مقطع جزو ممتازین بود. او عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به معنی واقعی فیلسوف فلسفه غرب، فرزند یک مرجع تقلید بزرگ و داماد شهید مطهری بود. از ابتدای انقلاب در نهادهای انقلابی حضور داشت، معاون سپاه، با حکم رهبری رئیس صدا و سیما، وزیر ارشاد، سه دوره نماینده و سه دوره رئیس مجلس و دو مقطع دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور شد. نطق‌های پیش از دستور او یقیناً باید تبدیل به کتاب شود برای تاریخ ایران.

استاندار گیلان تصریح کرد: شهید لاریجانی در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در «جنگ رمضان» با توییت‌هایی که علیه ترامپ ملعون می‌زد، شایسته شهادت بود و پاداش خود را از خداوند دریافت کرد.

وی ادامه داد: آنچه دکتر لاریجانی برای آن شهید شد، تثبیت نظام و رسیدن به اهداف والا در این جنگ بود. در ابتدای جنگ، ترامپ و نتانیاهوی ملعون تصور می‌کردند که می‌توانند در داخل کشور اختلاف ایجاد کرده و مردم را مأیوس کنند، اما این اتفاق نیفتاد.

حق شناس تأکید کرد: در این جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) اتفاقات بسیار مهمی افتاد که در جنگ هشت ساله نبود. یکی از دستاوردها، افزایش سرمایه اجتماعی بود. در ۵۰ روز گذشته، حتی ایرانیان خارج از کشور به سرمایه اجتماعی کشور افزوده شدند. دشمن می‌خواست سرمایه اجتماعی را نابود کند، اما امروز مردم با سلایق مختلف و ابزارهای مختلف برای دفاع از کشور ثبت‌نام می‌کنند.

وی ادامه داد: دستاورد دیگر، تثبیت قدرت نظامی کشور در منطقه است. امروز چه کسی در منطقه و جهان نداند که ایران مقابل آمریکا ایستاد و تا امروز پیروز میدان است؟ با اسلحه خودمان، موشک‌های خودمان، پهپاد خودمان و راهبرد خودمان جنگیدیم و دشمن صدها کیلومتر عقب‌تر از تنگه هرمز است. امروز شوق و شوری در کشورهای همسایه مانند ترکیه و از کشمیر تا پاکستان وجود دارد که به مردم ایران افتخار می‌کنند که یک کشور توانست با موشک بر تل‌آویو و حیفا بزند.

استاندار گیلان گفت: دستاورد مهم دیگر این که دشمن سه بار درخواست آتش‌بس کرد؛ هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در این جنگ برای بار دوم و سوم و خودش پاسدار تمدید آتش‌بس شد. اگر او پیروز شده بود، نیازی به آتش‌بس نداشت. این دستاوردهای یک ملت ۴۷ ساله در تحریم است که از دل تحریم، راهبرد و ابزار نظامی توسط دانشمندان ما ساخته شد. دشمن امروز به استیصال، سرافکندگی و شکست رسیده است.

حق شناس در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که شما در میدان هستید و مردم ایران در میدان هستند و خانواده‌های شهدا مثل امروز در خیابان رشت با عکس شهدایشان با افتخار رژه رفتند، هرگز دست دشمن به خاک ایران نخواهد رسید. آنچه امروز سران سه قوه اعلام کردند، من به نیابت از نمایندگان ادوار و فعلی، قوه قضاییه و مردم شریف استان گیلان می‌گویم: ما ایرانی‌ایم، ما انقلابی‌ایم، مطیع فرمانده کل قوا و دفاع از رزمندگان اسلام هستیم تا روزی که دشمن صهیونی و آمریکا از منطقه خارج شوند.