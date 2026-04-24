به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان، با اشاره به فضیلت‌های معنوی روزها و شب‌های پایانی ذی‌القعده و آغاز ذی‌الحجه، این برهه را فرصتی مؤثر برای رشد روحی و نزدیکی بیشتر به خداوند عنوان کرد.

وی با تشریح راه‌های تقرب الهی، رعایت نماز اول وقت به‌ویژه اقامه آن در مسجد و توجه به نمازهای نافله را از مهم‌ترین اعمال دانست و گفت: در غیر روزهای جمعه، ۳۴ رکعت نافله برای شبانه‌روز توصیه شده است.

به گفته وی، حتی برای ترک نافله نیز پرداخت کفاره دو رکعتی ذکر شده که بیانگر اهمیت این عبادات است.

آیت‌الله مهدوی، تلاوت قرآن و توسل به اهل‌بیت (ع) به‌ویژه حضرت ولی‌عصر (عج) و امام حسین (ع) را از دیگر اعمال مؤثر این چهل روز برشمرد و یادآور شد که دهه نخست ذی‌القعده به دلیل هم‌زمانی با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع)، «دهه کرامت» نام گرفته است.

وی تأکید کرد: توجه به سبک زندگی اهل‌بیت (ع) و الگوگیری از سیره آنان، بنابر آیه ۳۱ آل‌عمران، راهی برای تبعیت حقیقی از پروردگار است.

وی با اشاره به جایگاه کلمه توحید، مشابهتی میان اعتقاد به «لااله‌الاالله» و باور به ولایت امیرالمؤمنین (ع) بیان کرد و گفت توجه به اهل‌بیت (ع) باید از منظر «وجه‌الله» بودن آنان در هدایت انسان دیده شود.

امام‌جمعه موقت اصفهان، در بخش دیگری از خطبه‌ها، به اجتماعات بانوان در دهه کرامت اشاره کرد و با قدردانی از حضور گسترده زنان اصفهانی، رعایت عفاف و حجاب را از نمادهای ترویج فرهنگ فاطمی دانست.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش باید برای تبیین مفاهیم حجاب فاطمی برای نسل نوجوان تلاش بیشتری داشته باشد.

آیت‌الله مهدوی همچنین با اشاره به دوران جنگ تحمیلی و حوادث تلخ آن دوره، بر نقش سنگین مجلس خبرگان پس از شهادت رهبر انقلاب در انتخاب رهبری جدید تأکید کرد و آن شرایط را «ماموریتی دشوار همراه با لطف الهی» توصیف کرد.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: در آن فضای ناامن، نظرات اعضای خبرگان با جدیت و انسجام گردآوری شد.

وی انتخاب رهبری کنونی را انتخاب «شخصیتی جامع، مجتهد، آشنا با نیازهای کشور، شجاع و آگاه به شیوه‌های دشمن» معرفی کرد و تداوم حرکت انقلاب را منوط به همکاری جدی مسئولان دانست.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به سالروز تشکیل سپاه پاسداران، نقش نیروهای مسلح، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی را در خنثی‌سازی تهدیدات دشمنان برجسته دانست و گفت: حضور مردم در صحنه‌های حساس، علاوه بر ایجاد امنیت، موجب شناسایی فرصت‌طلبان شده است.

وی افزود: این حضور گسترده، دشمنان را مأیوس و مردم را دلگرم کرد؛ به‌ویژه پس از اقداماتی که پیش از آن از سوی گروه‌های مسلح علیه مردم صورت گرفت.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به رفتار دشمنان در عرصه سیاسی و نظامی، گفت: تضادهای رفتاری و گفتاری آنان نشانگر بحران و سردرگمی است.

امام جمعه موقت اصفهان با تأکید بر اینکه «دفاع مشروع» هم تأکید دینی و هم حکم عقل است، بر تقویت توان داخلی دفاعی تأکید کرد.

وی همچنین خطاب به کشورهایی که در جنگ اخیر از آمریکا حمایت کردند، ابراز کرد: تجربه اخیر نشان داد تکیه بر قدرت‌های بیگانه نتیجه‌ای جز خسارت ندارد و پایگاه‌هایی که آمریکا وعده حمایت از آن‌ها را داده بود، یکی پس از دیگری از بین رفت.

امام‌جمعه موقت اصفهان با یادآوری حادثه طبس و رخدادهای امنیتی اخیر در اصفهان، این حوادث را نمونه‌هایی از «لطف الهی» دانست و گفت: نیروهای مسلح کشور آماده‌اند در صورت هرگونه تهدید، پاسخ قاطع‌تری بدهند.