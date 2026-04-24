به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، شامگاه جمعه در مراسم نماز استغاثه و توسل به ساحت مقدس امام عصر(عج) که در محوطه مجموعه فرهنگی غدیر زنجان برگزار شد، با اشاره به جایگاه توسل و ارتباط قلبی با معصومین(ع)، گفت: یکی از برکات پایداری، مجاهدت و مقاومت ملت انقلابی ایران، همین فضای ولایی است که در کشور حاکم شده است.

وی افزود: ما پیشتر شنیده بودیم برای ظهور باید مقدماتی طی شود و زمینه‌سازی صورت گیرد. این روزها مردم ایران، زمینه سازی برای فرج امام زمان(عج) را با ولایت‌مداری و اطاعت از ولی‌امر مشق می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان در تبیین مفهوم قرآنی ولایت، آن را به معنای به هم پیوسته بودن اقتصاد قوی، ارتباط قوی و هم‌جبهگی امت اسلامی دانست و تصریح کرد: ولایت سه بُعد اساسی دارد؛ نخست ارتباط آحاد جامعه ایمانی با یکدیگر، دوم قطع ارتباط با بیگانگان و تولی نگرفتن به یهود و نصارا، و سوم ارتباط جامعه ایمانی با ولی‌امر الهی.

حجت‌الاسلام حسینی با استناد به آیه شریفه« لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَیٰ أَوْلِیَاءَ» خاطرنشان کرد: یهود و نصاری هرگز از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه تبعیت کامل و ولایت کامل با آنها داشته باشید.

وی امامت را بهترین شکل رهبری جامعه در میان تمام سیستم‌های مدیریتی شرق و غرب ارزیابی کرد و گفت: بهترین وضعیتی که پروردگار برای رهبری جامعه در نظر گرفته، امامت است؛ رهبری که برای هوای نفس کار نکند، برای منافع شخصی قدم برندارد و هدفی جز الله و خدمت نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان در ادامه با ابراز ارادت به رهبر معظم انقلاب، ایشان را نائب امام زمان(عج) و زمینه‌ساز ظهور دانست و تأکید کرد: ما باید حول محور ایشان بچرخیم و این جامعه است که می‌تواند ان‌شاءالله زمینه‌ساز ظهور حضرت باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی و زنجان ولایی گفت: خداوند را شاکریم که یکی از تجلی‌های نصرت پروردگار به ما همین تجمعات و استغاثه‌هاست. پیش از این چنین محافلی را به این شکل نداشتیم؛ ببینید چند قدم به جلو آمدیم.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش پایانی سخنان خود با هشدار نسبت به خطر بازگشت به زندگی دنیاطلبانه و رها کردن میدان مجاهدت، خاطرنشان کرد: «السَّاقَامُ الْقُدُمَا» استقامت ورزید، ای استواران). اگر در این مسیر استوار بمانید و استقامت پیدا کنید، آقاجانمان ظهور خواهد کرد. اما اگر در میدان نباشیم، با زن و بچه‌هایمان جان بر کف حاضر نشویم و بخواهیم به همان زندگی قبلی و مسابقه‌های دنیاطلبی برگردیم، این جامعه، جامعه ظهور نخواهد بود و نمی‌تواند زمینه‌ساز ظهور کند.

وی با بیان اینکه هر کس به نوبه خود باید قیام کند و زمینه حضور دیگران را فراهم آورد، اظهار داشت: اَلانَ لَهُ مَتَنٌ وَ فَرَادَی (هم به صورت جمعی و هم فردی) رسالت سنگینی بر دوش ماست.