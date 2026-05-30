به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا با اشاره به نقش زیرساخت‌های پیش‌بینی در عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: در حال حاضر بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور همچنان از روش‌های ساده و داده‌های محدود برای پیش‌بینی تولید استفاده می‌کنند و بهره‌گیری گسترده از مدل‌های پیشرفته هواشناسی و الگوریتم‌های هوشمند هنوز به‌صورت کامل نهادینه نشده است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا افزود: استفاده نظام‌مند از داده‌های ماهواره‌ای، مدل‌های پیشرفته هواشناسی و سامانه‌های پایش لحظه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کاهش انحراف تولید و جلوگیری از نکول تعهدات ایفا کند.

اولیا تصریح کرد: در دستورالعمل جدید، «نکول پیش‌بینی» به‌عنوان یک دسته مستقل تعریف شده و همین موضوع نیروگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین پیش‌بینی و ارتقای زیرساخت‌های فنی تشویق می‌کند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا خاطرنشان کرد: توسعه این زیرساخت‌ها نه‌تنها موجب کاهش جرائم نکول می‌شود، بلکه به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید برق تجدیدپذیر در کشور نیز کمک خواهد کرد.