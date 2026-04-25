به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری، در جمع خبرنگاران، از عملیاتی شدن ۱۲۲ فقره حادثه و حریق در فروردین ماه سال جاری خبر داد.

موغاری با اعلام این خبر اظهار داشت: در فروردین ماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۲۲ مورد حادثه و حریق به سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش شده که نیروهای عملیاتی نسبت به امدادرسانی و مهار آنها اقدام کردند.

وی با اشاره به جزئیات این مأموریت‌ها افزود: از این تعداد، ۶۸ مورد عملیات اطفای حریق و ۵۰ مورد عملیات امداد و نجات و بازدیدهای ایمنی به انجام رسیده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قرچک گفت: مهمترین حوادث عملیاتی شده شامل ۲۴ مورد اطفای حریق وسایل نقلیه، ۱۶ مورد حریق مسکونی، ۱۶ مورد حریق سطل زباله، ضایعات و نیزار، ۲۲ مورد محبوسی در آسانسور، ۵ مورد حادثه انگشتر، ۴ مورد حریق زمین‌های کشاورزی، ۴ مورد حریق پارک و فضای سبز، ۴ مورد نشت گاز شهری و سوخت خودرو، ۲ مورد حریق تجاری، ۲ مورد تصادف وسایل نقلیه، ۱ مورد سقوط درخت، ۱ مورد ریزش ساختمان و چاه، ۱ مورد نشست زمین و گودبرداری، ۱ مورد اطفای کابل شبکه و ترانس برق و ۱ مورد اقدام به خودکشی بوده است.

موغاری در پایان با اشاره به مصدومان و فوتی‌های این حوادث خاطرنشان کرد: در جریان مأموریت‌های فروردین ماه، متأسفانه ۳ مورد فوتی (زن و مرد) و ۵ مورد مصدوم ثبت شده است.