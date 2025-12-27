وقوع ۱۴۳ حادثه و حریق در قرچک طی آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از عملیاتی شدن ۱۴۳ مورد حادثه و حریق در آذرماه سال جاری در قرچک خبر داد.

موغاری با اعلام این خبر گفت: در آذرماه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۳ مورد حادثه و حریق به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک گزارش شده که نیروهای عملیاتی این سازمان در کمترین زمان ممکن نسبت به امدادرسانی و اطفای حریق اقدام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۶۵ مورد مربوط به عملیات اطفای حریق و ۷۱ مورد مربوط به امداد و نجات و بازدیدهای ایمنی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک با تشریح جزئیات این مأموریت‌ها بیان کرد: در این مدت ۳۷ مورد محبوسی در آسانسور، ۹ مورد حادثه انگشتر، یک مورد نشست زمین و گودبرداری، ۳۷ مورد حریق سطل زباله، ضایعات و نیزار، چهار مورد نشت آب و آب‌گرفتگی، یک مورد حادثه کابل شبکه و ترانس برق، یک مورد اطفای حریق پارک و فضای سبز، ۹ مورد حریق اماکن مسکونی، ۱۷ مورد امدادرسانی به حیوانات، دو مورد حریق صنعتی، چهار مورد حریق تجاری، شش مورد حریق وسایل نقلیه، سه مورد نشست گاز شهری و سوخت خودرو، ۱۲ مورد سایر حوادث و بازدیدهای ایمنی و همچنین پنج مورد امدادرسانی به مصدومان زن و مرد غیرماموریتی انجام شده است.