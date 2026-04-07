به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نفری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از عملیاتی شدن ۱۴۴ مورد حادثه و حریق در اسفند ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با اعلام این خبر افزود: در اسفند ماه سال گذشته، مجموعاً ۱۴۴ مورد حادثه و حریق به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی ورامین گزارش شد که نیروهای عملیاتی به موقع در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به جزئیات این مأموریت‌ها تصریح کرد: از مجموع حوادث و حریق‌های رخ داده، ۷۰ مورد مربوط به عملیات اطفای حریق و ۷۴ مورد نیز شامل حوادث مختلف و بازدیدهای ایمنی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ورامین در تشریح نوع مأموریت‌ها اظهار داشت: ۱۱ مورد محبوسی در آسانسور، ۳ مورد حادثه انگشتر، ۳۴ مورد آتش‌سوزی سطل زباله و ضایعات، ۷ مورد نشتی آب و آبگرفتگی، ۲ مورد آتش‌سوزی در پارک و فضای سبز، ۱۳ مورد حریق مسکونی، ۱۰ مورد امداد به حیوانات، ۲ مورد حریق صنعتی، ۲ مورد حریق تجاری، ۴ مورد آتش‌سوزی وسایل نقلیه، ۲ مورد اقدام به خودکشی و کشف جسد، ۶ مورد تصادف وسایل نقلیه، ۵ مورد آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی، ۱۴ مورد سایر حوادث و بازدیدها، یک مورد غرق‌شدگی، یک مورد گازگرفتگی، ۵ مورد ریزش چاه، ۲ مورد سقوط از ارتفاع و یک مورد آتشسوزی اداری توسط نیروهای آتشنشانی مدیریت شد.

نفری در پایان با بیان آمار مصدومان و جان‌باختگان این حوادث خاطرنشان کرد: متأسفانه در مجموع حوادث مذکور، ۱۴ نفر مصدوم و ۶ نفر نیز جان خود را از دست دادند.