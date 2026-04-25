سوانح موتورسیکلت در همدان؛ جانباختن ۵ نفر در اردیبهشت امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان سرمدی از وقوع موجی از سوانح مرگبار برای موتورسیکلتسواران در جادههای برونشهری استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشتماه تاکنون، ۵ تن از جانباختگان سوانح رانندگی، راکب یا ترکنشین موتورسیکلت بودهاند.
وی با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش چشمگیر تردد موتورسیکلتها، بیان کرد: متأسفانه در جادههای فرعی که نظارت پلیس کمتر است، شاهد تردد راکبانی هستیم که علاوه بر نداشتن گواهینامه، از کلاه ایمنی نیز استفاده نمیکنند که این موضوع ضریب آسیبپذیری آنها را به شدت افزایش داده است.
رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: یکی از نکات تکاندهنده در گزارشهای پلیس راه همدان، در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به فرزندان کمسنوسال توسط والدین است.
وی با بیان اینکه در گزارشهای ما موارد تلخی از فوت کودکان ۹ و ۱۰ ساله به ثبت رسیده است، افزود: والدین باید بدانند که موتورسیکلت وسیلهای خطرناک است و نباید به عنوان وسیلهای برای تردد کودکان در اختیار آنها قرار گیرد.
سرهنگ سرمدی به عوامل زمینهساز این حوادث اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت خودرو باعث شده بسیاری از شهروندان به خرید موتورسیکلت روی بیاورند و از سوی دیگر، گران بودن کلاه ایمنی استاندارد باعث شده برخی از خرید آن صرفنظر کنند که این خود یکی از دلایل اصلی ضربات مغزی و مرگومیر در تصادفات است.
وی افزود: موتورسیکلت وسیلهای بسیار آسیبپذیر است. حتی در برخوردهای جزئی، تعادل موتورسیکلت بهسرعت برهم خورده و راکب با خطر جدی ضربه به سر و شکستگیهای متعدد روبرو میشود.
رئیس پلیس راه استان همدان از آغاز طرح ضربتی برخورد با راکبان متخلف از هفته جاری خبر داد و گفت:طبق این طرح، پلیس از تردد تمامی موتورسواران فاقد کلاه ایمنی جلوگیری کرده و وسایل نقلیه آنها را روانه پارکینگ خواهد کرد.
سرهنگ سرمدی با اشاره به چند سانحه تلخ در روزهای اخیر، از جمله برخورد سواری ال۹۰ با موتورسواری که بدون رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شده بود و همچنین حادثه مرگبار در دوربرگردان جورقان که منجر به فوت یک زوج میانسال شد، ادامه داد: رعایت نکردن حق تقدم، حرکت خلاف جهت و دور زدنهای ناگهانی، اصلیترین خطاهای انسانی موتورسواران در جادهها است.
وی با بیان اینکه علاوه بر حوادث موتورسیکلت، خستگی و خوابآلودگی رانندگان خودرو نیز همچنان از عوامل اصلی سوانح جادهای است، افزود: چنانکه یک راننده پراید نیز در شب گذشته در مسیر جوزان ملایر بر اثر واژگونی ناشی از خوابآلودگی جان خود را از دست داد.
