سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اثرات معجزه‌آسای اجرای سامانه گرمسیری در شهرستان‌های غرب استان، اظهار کرد: افتخار می‌کنم اعلام کنم که با بهره‌برداری از این سامانه، سطح زیر کشت آبی در مناطق غربی استان بیش از پیش افزایش یافته و این موفقیت بزرگ، نتیجه زحمات و پیگیری‌های مستمر همه عزیزان در عرصه مدیریت استان و کشور بوده است.

وی با قدردانی ویژه از وزرای جهاد کشاورزی و نیرو که با نگاه توسعه‌محور خود به مناطق محروم مسیر توسعه را هموار کردند، افزود: بدون حمایت‌های بی‌چون و چرای دکتر نیازی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که همواره پشتیبان فنی و مالی پروژه بودند، هیچ‌یک از این دستاوردها حاصل نمی‌شد و از این معاونت که با درایت خود چراغ امید را در دل روستاییان غرب استان روشن کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ضمن تشکر از نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی و دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه که با مجاهدت‌های شبانه‌روزی موانع را از پیش پای این طرح بزرگ برداشتند، تصریح کرد: این موفقیت مرهون همدلی و انسجام بین‌بخشی میان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه است که با جان و دل پای کار ایستادند.

کریمی در ادامه به تشریح دستاوردهای ملموس و اثرات عینی این طرح برای مردم پرداخت و گفت: با آبی شدن مزارع، تولید محصولات راهبردی در غرب استان با جهش مواجه شده که این مهم امنیت غذایی پایدار را به ارمغان آورده است. همچنین این پروژه کلان تاکنون برای بسیاری از جوانان جویای کار در مناطق مرزی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وقوع پدیده مهاجرت معکوس در منطقه، خاطرنشان کرد: برای اولین بار طی یک دهه اخیر، شاهد بازگشت خانواده‌ها به روستاهای خود هستیم و روستاهایی که خالی از سکنه شده بودند، دوباره جان گرفته‌اند. از سوی دیگر، درآمد کشاورزان به طور متوسط سه برابر شده و توان خرید لوازم زندگی، ساخت مسکن روستایی و بهبود تغذیه، چهره این مناطق را متحول کرده است.

مدیر ارشد بخش کشاورزی استان کرمانشاه با ابراز خرسندی از بازگشت نشاط اجتماعی، بیان کرد: باور کنید در شهرها و روستاهای تحت پوشش این طرح در غرب استان، جشن‌های ازدواج جوانان دوباره رونق گرفته است؛ چرا که وقتی جوان روستایی مطمئن باشد شغل و درآمد دارد، جسارت تشکیل زندگی پیدا می‌کند و این یکی از بزرگترین دستاوردهای سامانه گرمسیری است.

کریمی در پایان با تأکید بر ضرورت تثبیت و تکمیل این طرح‌ها، عنوان کرد: ما با قدرت پای کار هستیم و از همه عزیزان در معاونت آب و خاک و وزارتخانه‌ها تقاضا داریم حمایت خود را همچنان دریغ نکنند. برای تکمیل زنجیره توسعه و رساندن سطح زیر کشت آبی به هدف نهایی، نیازمند اعتبارات مجدد و تخصیص به‌موقع آن هستیم و قول می‌دهیم با این اعتبارات، تحولی ماندگار در معیشت و مهاجرت معکوس در کل استان ایجاد کنیم تا این نهال پربرکت به درختی تناور تبدیل شود.