تجهیز ۴۸ خانه ورزش روستایی در کرمانشاه با هدف تقویت مهاجرت معکوس

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجمیعی افتتاح و ارسال تجهیزات به ۴۸ خانه ورزش روستایی استان کرمانشاه، پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور استاندار، مدیران ستادی و مسئولان ورزشی در مجموعه ورزشی کوثر کرمانشاه برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این مراسم با تاکید بر جایگاه روستاها در توسعه پایدار اظهار کرد: توجه ویژه به عمران، آبادانی و ارتقای شاخص‌های زیستی در مناطق روستایی، رویکرد و سیاست اصلی و خدشه‌ناپذیر دولت است و تمام برنامه‌ریزی‌های کلان کلان به سمتی هدایت می‌شود که انگیزه ماندگاری در روستاها افزایش یافته و روند مهاجرت معکوس از شهرها به سمت روستاها تقویت شود.

وی با ارزیابی دستاوردهای نظام در حوزه روستایی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای خدمات عمرانی، زیرساختی و رفاهی در روستاها گام‌های بسیار بزرگی برداشته است؛ به‌گونه‌ای که امروز در بخش‌های حیاتی نظیر آب شرب، شبکه برق، گازرسانی، خطوط تلفن و حتی پوشش اینترنت در مناطق روستایی کمبود ساختاری نداریم و تمرکز مدیریتی استان در مقطع کنونی، بر ارتقای کیفی و پایدارسازی این خدمات استوار است.

استاندار کرمانشاه با تبیین برکات راه اندازی فضاهای ورزشی در مناطق محروم تصریح کرد: روستاها کانون اصلی بروز و شکوفایی استعدادهای بزرگ در حوزه‌های علمی، ورزشی و اقتصادی هستند. بسیاری از قهرمانان نام‌آور و افتخارآفرینان ورزش کشور برخاسته از همین مناطق روستایی هستند و این خانه‌های ورزش، بستر مناسبی برای شناسایی، پرورش و تجلی نبوغ ورزشی کودکان و نوجوانان روستایی فراهم کرده و آن‌ها را به جامعه ملی و بین‌المللی معرفی خواهد کرد.

حبیبی با قدردانی از اقدامات اداره‌کل ورزش و جوانان و تاکید بر ضرورت تعامل همه‌جانبه اداره‌کل امور روستایی و شوراهای استانداری با متولیان ورزش خاطرنشان ساخت: این اقدام ارزشمند در آستانه عید سعید قربان، عیدی ماندگاری به مردم شریف و روستاییان عزیز استان است. ما باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که روستاها جز در موارد تخصصی و خاص، هیچ نیازی به بستر شهری نداشته باشند و با خودکفایی روستا در امکانات، مهاجرت معکوس به شکل واقعی رقم بخورد.