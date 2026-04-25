حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل در حال حاضر دو محور اصلی فعالیت را در دستور کار دارد که هر کدام هدفی مشخص برای ارتقای مهارت و کمک به جامعه دارند.

وی افزود: برنامه اول، پویش ملی «ایران ماهر» است که با هدف کمک به رفع آسیب‌های ناشی از جنگ در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی شده است؛ در این پویش، از تمام مربیان، متخصصان و هنرجویان مهارت‌آموخته دعوت شد تا با به‌کارگیری دانش فنی خود، در بازسازی و مرمت زیرساخت‌های آسیب‌دیده مشارکت کنند.

رئیسی ادامه داد: خوشبختانه استقبال گسترده‌ای صورت گرفت و تاکنون ۲۵۰ نفر از نخبگان و متخصصان در این طرح داوطلبانه شرکت کرده‌اند تا با همت خود، به بازسازی مناطق مورد نیاز کمک کنند.

مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان ایلام به برنامه دوم، یعنی «المپیاد ملی کارگران» اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصتی طلایی برای جوانان مستعد استان است و طبق اعلامیه رسمی، تا پایان هفته آینده، جوانان علاقه‌مند می‌توانند در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده و در این رقابت‌های فنی و حرفه‌ای شرکت کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری این المپیاد، شناسایی استعدادهای درخشان و توانمندسازی نیروی کار جوان است و امید می‌رود در مسابقات استانی که در ادامه این مسیر برگزار می‌شود، جوانان ایلامی با کسب مقام‌های برتر، افتخاری دوباره برای استان و کشور به ارمغان آورند.

این مسئول در پایان با بیان اینکه حمایت از این طرح‌ها، گامی مؤثر برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان خواهد بود، بیان کرد: این دو برنامه نشان‌دهنده عزم جدی اداره کل فنی و حرفه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی در دو حوزه «خدمت‌رسانی اجتماعی» و «توسعه مهارت‌های فنی» است.