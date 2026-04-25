۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۱

رضایی: سامانه ثبت سفارش کتب درسی برای دانش‌آموزان میان‌پایه فعال شد

رضایی: سامانه ثبت سفارش کتب درسی برای دانش‌آموزان میان‌پایه فعال شد

سنندج- معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کردستان از آغاز ثبت سفارش کتب درسی دانش‌آموزان میان‌پایه خبر داد و گفت: اولیا تا پایان خرداد فرصت دارند اقدام کنند.

هیرش رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعال‌سازی سامانه ثبت سفارش کتب درسی خبر داد و اظهار کرد: امکان ثبت‌نام برای دانش‌آموزان میان‌پایه فراهم شده است.

وی افزود: این فرآیند شامل دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، پایه‌های هفتم و هشتم دوره متوسطه اول و همچنین پایه‌های یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم می‌شود.

رضایی با تأکید بر ضرورت تسریع در ثبت‌نام گفت: اولیای دانش‌آموزان تا ۳۱ خردادماه فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش کتب درسی اقدام کنند و توصیه می‌شود این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.

معاون آموزش و پرورش کردستان همچنین اعلام کرد: ثبت‌نام کتب درسی برای دانش‌آموزان ورودی پایه‌ها از ششم تیرماه آغاز خواهد شد.

