۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

کشت گیاهان علوفه‌ای در ۲۰ هزار هکتار از دیمزارهای آذربایجان‌ غربی

ارومیه - مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان تحت کشت انواع گیاهان علوفه‌ای قرار گرفته است.

محمود سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پایداری تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مطلوب اخیر و با هدف رعایت تناوب کشت در دیمزارها و اجرای اصول کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای دیم در سطح استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی به زیر کشت گیاهانی نظیر خلر، ماشک، نخود علوفه‌ای و سایر گونه‌های علوفه‌ای دیم رفته است.

مدیر زراعت آذربایجان‌غربی با تبیین نقش این محصولات در سلامت خاک تصریح کرد: در سال‌های اخیر با تلاش‌های ترویجی کارشناسان، کشاورزان و بهره‌برداران با نقش کلیدی این گیاهان در حفاظت و بهبود کیفیت خاک آشنا شده‌اند؛ این امر منجر به افزایش رغبت زارعان برای کشت این محصولات به عنوان علوفه دامی و یا استفاده به صورت کود سبز جهت تقویت اراضی شده است.

سپهرفر به وضعیت کشت غلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت جو آبی و ۳۵ هزار هکتار زیر کشت جو دیم است.

وی تأکید کرد: با توجه به روند افزایش دما و وضعیت سبز مزارع، پایش دقیق و نظارت مستمر بر حضور آفات و بیماری‌ها در مرحله «داشت» برای صیانت از دسترنج کشاورزان و حفظ پایداری تولید بسیار ضروری است.

