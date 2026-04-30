محمود سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پایداری تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مطلوب اخیر و با هدف رعایت تناوب کشت در دیمزارها و اجرای اصول کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای دیم در سطح استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی به زیر کشت گیاهانی نظیر خلر، ماشک، نخود علوفه‌ای و سایر گونه‌های علوفه‌ای دیم رفته است.

مدیر زراعت آذربایجان‌غربی با تبیین نقش این محصولات در سلامت خاک تصریح کرد: در سال‌های اخیر با تلاش‌های ترویجی کارشناسان، کشاورزان و بهره‌برداران با نقش کلیدی این گیاهان در حفاظت و بهبود کیفیت خاک آشنا شده‌اند؛ این امر منجر به افزایش رغبت زارعان برای کشت این محصولات به عنوان علوفه دامی و یا استفاده به صورت کود سبز جهت تقویت اراضی شده است.

سپهرفر به وضعیت کشت غلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت جو آبی و ۳۵ هزار هکتار زیر کشت جو دیم است.

وی تأکید کرد: با توجه به روند افزایش دما و وضعیت سبز مزارع، پایش دقیق و نظارت مستمر بر حضور آفات و بیماری‌ها در مرحله «داشت» برای صیانت از دسترنج کشاورزان و حفظ پایداری تولید بسیار ضروری است.