مقام روس: آلمان در معرض فروپاشی اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی اظهار داشت: بدون گاز روسیه در طول بحران انرژی، آلمان نه تنها با رکود بلندمدت، بلکه با فروپاشی اقتصادی سریع و برگشت‌ناپذیر مواجه خواهد شد.

آلمان به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان به شدت به انرژی وارداتی ارزان قیمت از روسیه وابسته است. قطع واردات گاز از مسکو، به رکود و تورم در این کشور دامن زده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و در نتیجه آن، اخلال در عبورومرور از تنگه هرمز، بحران انرژی در جهان و کشورهای اروپایی را تشدید کرده است.

اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است تا برنامه های دورکاری و صرفه جویی در مصرف انرژی را در پیش بگیرند.