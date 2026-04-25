به گزارش خبرگزاری مهر، آلفرد دبلیو مک کوی نویسنده و تاریخ دان آمریکایی تاکید کرد، جنگ دونالد ترامپ علیه ایران میتواند به الگوی جدیدی از ماجراجوییهای نظامی شکستخوردهای تبدیل شود که در طول تاریخ به سقوط امپراتوریهای بزرگ کمک کردهاند.
وی که استاد تاریخ در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون است اضافه کرد، این نوع از جنگ ها هزینه سنگینی را تحمیل میکنند، اتحادها را تضعیف و محدودیتهای قدرت را آشکار میکنند و در نهایت منجر به کاهش نفوذ و تضعیف جایگاه بینالمللی میشوند.
مک کوی تاکید کرد، آنچه به عنوان نظامیسازی کوچک شناخته میشود، اغلب توسط قدرتهای بزرگ در دورههای افول به منظور بازیابی اعتبار خود مطرح می شود. با این حال، این تلاشها اغلب نتیجه معکوس میدهد و به جای متوقف کردن فروپاشی، آن را تسریع میکند؛ از شکست آتن در سیسیل در ۴۱۳ قبل از میلاد تا فاجعه پرتغال در مراکش در سال ۱۵۷۸ و بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ که به کاهش نفوذ انگلیس منجر شد.
وی گفت، جنگ با ایران ویژگیهای مشابهی خواهد داشت. تهران با بستن تنگه هرمز، واقعیتهای جدیدی را در میدان تحمیل کرد که باعث بحران انرژی و فشارهای اقتصادی در عرصه جهانی شد و در نتیجه محدودیتهای آمریکا در دستیابی به اهداف استراتژیک تعیینکننده را آشکار کرد. این جنگ با توجه به مخالفت چندین متحد آمریکا با مشارکت در آن همراه با تشدید انتقادات بینالمللی منجر به انزوای بیشتر آمریکا شده است. در همین حال قدرتهای رقیب، مانند چین، در صحنه جهانی باثباتتر به نظر میرسند.
مک کوی اضافه کرد، حتی اگر واشنگتن به دستاوردهای نظامی دست یابد یا به توافقی برسد، ممکن است متحمل یک شکست راهبردی شده باشد. این جنگ به تسریع زوال هژمونی آن منجر می شود.
