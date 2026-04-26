۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

کرملین: معرفی مسکو به عنوان تهدیدی برای موجودیت اروپا، نابخردانه است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: معرفی مسکو به عنوان تهدید اصلی برای اروپا، نابخردانه و اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: معرفی مسکو به عنوان تهدید اصلی برای موجودیت اروپا، نابخردانه و اشتباه است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این خصوص ادامه داد: روسیه بخش جدایی‌ ناپذیر اروپاست و به همین دلیل نمی‌ تواند تهدید اصلی برای آن باشد. معماری امنیت اروپا بدون مشارکت روسیه و توجه به منافع آن، غیرقابل تصور است.

دیمیتری پسکوف، سپس اضافه کرد: سیاستمداران فعلی اروپا باید جای خود را به نیروهای سیاسی دیگر بدهند.

