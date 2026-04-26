کرملین: معرفی مسکو به عنوان تهدیدی برای موجودیت اروپا، نابخردانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: معرفی مسکو به عنوان تهدید اصلی برای موجودیت اروپا، نابخردانه و اشتباه است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این خصوص ادامه داد: روسیه بخش جدایی‌ ناپذیر اروپاست و به همین دلیل نمی‌ تواند تهدید اصلی برای آن باشد. معماری امنیت اروپا بدون مشارکت روسیه و توجه به منافع آن، غیرقابل تصور است.

دیمیتری پسکوف، سپس اضافه کرد: سیاستمداران فعلی اروپا باید جای خود را به نیروهای سیاسی دیگر بدهند.