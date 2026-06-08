به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «استفان کورنلیوس» سخنگوی دولت آلمان گفت: اروپا آماده است تا نقش پیشرو و هدایت کننده ای را در مذاکرات با روسیه ایفا کند و این کار را با هماهنگی نزدیک با آمریکا انجام دهد.

سخنگوی دولت آلمان سپس ادامه داد: موضوع آماده‌ سازی و تدارکات برای مذاکرات با روسیه در نشست گروه هفت و شورای اروپا در هفته آینده ادامه خواهد یافت.

این در حالیست که کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود: آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارد. آلمان و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارند و باید از اتخاذ تصمیمات اشتباه دست بردارند.

آلمان به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان به شدت به انرژی وارداتی ارزان قیمت از روسیه وابسته است.

قطع واردات گاز از مسکو، به رکود و تورم در این کشور دامن زده است.