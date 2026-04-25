۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

دستگیری عامل مرتبط با شبکه‌های معاند

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت فردی خبر داد که اقدام به جمع‌آوری و ارسال مستندات نقاط مورد اصابت موشک به شبکه‌های معاند کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس اعلام این مرکز، متهم پنجشنبه هفته گذشته در یکی از محلات شرق تهران توسط مأموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.

وی با تهیه فیلم و عکس از مناطق اصابت موشک، آنها را در اختیار شبکه‌های ضد میهنی قرار داده بود.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر پیامدهای خطرناک چنین اقدامات، اعلام کرد که انتشار اطلاعات حساس علاوه بر تهدید امنیت ملی، می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان و دول متخاصم قرار گیرد.

متهم پس از دستگیری نسبت به اقدام خود ابراز پشیمانی کرده و پرونده وی در حال بررسی است.

کد مطلب 6810461

