۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

بازی های ساحلی آسیا - سانیا؛

تیم فوتبال ساحلی با ۱۳ گل تایلند را شکست داد

تیم ملی فوتبال ساحلی دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی های ساحلی آسیا را با پیروزی پرگل ۱۳ بر یک برابر تایلند به پایان رساند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان علی نادری از همان اول، بازی را با قدرت آغاز کردند و با گل های داستان، نظرزاده، معصومی‌زاده، میرجلیلی و شکری با نتیجه ۵ بر صفر از حریف پیش افتادند.
در وقت دوم، حملات آتشین ایران ادامه پیدا کرد و ملی‌پوشان موفق شدند ۵ گل دیگر به ثمر برسانند.

تایلندی‌ها در وقت سوم علیرغم تلاش فراوان تنها موفق به زدن یک گل شدند، اما ایران در این وقت نیز ۳ گل دیگر وارد دروازه حریف کرد تا بازی با برتری قاطع ۱۳ بر یک به پایان برسد.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان پیش از این نیز در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی مقابل امارات با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسیده بود.

فوتبالیست های ساحلی کشورمان فردا در سومین دیدار مرحله گروهی از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف عربستان خواهد رفت.

