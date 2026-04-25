۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

تصادف در جاده بندرعباس-میناب ۶ مصدوم برجای گذاشت

بندرعباس- سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان از وقوع تصادف شدید در محور مواصلاتی شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان از وقوع تصادف شدید در محور مواصلاتی شرق استان خبر داد و اظهار داشت: برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه خودروی سواری دنا و پژو پارس در جاده بندرعباس به سمت میناب، حوالی روستای حسن‌لنگی، به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

‌وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس و هلال‌احمر (دوراهی میناب و جلابی) به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه ۶ نفر مصدوم شدند که کارشناسان اعزامی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت بالینی، مصدومان را جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان‌های حضرت ابوالفضل (ع) میناب و شهید محمدی بندرعباس منتقل کردند.

‌سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با هوشیاری کامل در محورهای برون‌شهری تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار و غیرقابل جبران جلوگیری شود.

کد مطلب 6810464

