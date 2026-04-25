تصادف در جاده بندرعباس-میناب ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچهمهر سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی هرمزگان از وقوع تصادف شدید در محور مواصلاتی شرق استان خبر داد و اظهار داشت: برخورد رخبهرخ دو دستگاه خودروی سواری دنا و پژو پارس در جاده بندرعباس به سمت میناب، حوالی روستای حسنلنگی، به مرکز فوریتهای پزشکی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای جادهای اورژانس و هلالاحمر (دوراهی میناب و جلابی) به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه ۶ نفر مصدوم شدند که کارشناسان اعزامی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت بالینی، مصدومان را جهت تکمیل روند درمان به بیمارستانهای حضرت ابوالفضل (ع) میناب و شهید محمدی بندرعباس منتقل کردند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با هوشیاری کامل در محورهای برونشهری تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار و غیرقابل جبران جلوگیری شود.
