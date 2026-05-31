۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

مصدومیت ۱۱ تن بر اثر تصادف در هرمزگان

بندرعباس - مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان بندرعباس گفت: ۱۱ تن در دو تصادف جداگانه در جاده میناب به بندرعباس و روستای سیاهو مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام دوراندیش اظهار کرد: در دو حادثه برخورد خودرو سواری پژو ۴۰۵ و پراید در محور میناب به بندرعباس و تصادف دو خودرو سواری پراید در جاده روستای سیاهو ۱۱ تن مصدوم شدند.

وی گفت: حادثه اول در ساعت ۱۸ و ۲۹ دقیقه در محور مواصلاتی میناب به بندرعباس، ورودی روستای چوچ رخ داد که دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جلابی و شهرک توحید به محل اعزام شدند.

دوراندیش افزود: حادثه دوم نیز ساعت ۱۹ و ۴ دقیقه در جاده روستای سیاهو، مقابل گلزار شهدا رخ داد که دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جاده‌ای گنو و سرچاهان و یک‌دستگاه از پایگاه امداد و نجات هلال احمر دوراهی فین به محل حادثه اعزام شدند.

کد مطلب 6845461

