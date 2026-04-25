اعزام ۳ هزار و ۷۸۰ زائر از خراسان رضوی به حج تمتع

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی شجاع در آغازین روزهای ماه ذیالقعده همزمان با هفته حج با تشریح آخرین مصوبات و روند اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: رایزنیهای نهایی برای فراهم شدن امکان اعزام هوایی مستقیم از مبادی استانها در جریان است.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی بیان کرد: آمادهسازی زمینه اعزام زائران ضیوفالرحمن، وظیفه ذاتی سازمان حج و زیارت است و همه امور اجرایی طبق قانون و دستورالعملها به فوریت در خراسان رضوی پیش میرود.
وی با اعلام اینکه رایزنیهای سازمان حج و زیارت با سازمان هواپیمایی کشوری در مراحل پایانی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زمینههای فنی لازم، اعزام زائران از هشت ایستگاه پروازی کشورو به صورت هوایی از مبدا انجام شود.
شجاع گفت: اعزام هوایی منوط به اخذ آخرین تأییدیهها خواهد بود، اما آنچه در شرایط حاضر گفته شده، همان ترکیب سفر زمینی–هوایی است، امروز نیز گروهی ۱۲۰ نفره از خدام حجاج از تهران به عربستان اعزام شدهاند تا شرایط را برای سفر بررسی کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی اظهار کرد: مجموعه حج و زیارت استان و کارگزاران آمادگی اجرای برنامهها و تصمیمهای جدید را دارند و پیشبینیهای عملیاتی لازم انجام شده است.
وی از زائران ثبتنامکننده خواست: هر چه سریعتر نسبت به تعیین وضعیت اعزام خود و انجام امور تکمیلی از قبیل واریز کامل هزینه کاروان، واکسیناسیون و سایر مراحل اقدام کنند تا با تکمیل کاروانها، اقدامات بعدی با سرعت بیشتری انجام شود.
