۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

فرودگاه مشهد آماده بدرقه زائران خانه خدا است

مشهد- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی گفت: زائران خانه خدا پس از تایید شورای عالی امنیت ملی از فرودگاه مشهد عازم سرزمین وحی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی در نشست هماهنگی عملیات حج تمتع سال ۱۴٠۵ اظهار کرد: زائران خانه خدا امسال پس از تایید شورای عالی امنیت ملی، از امشب (۷ اردیبهشت‌ماه) عازم سرزمین وحی می‌شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی بیان کرد: فرودگاه بین‌المللی مشهد همچون سنوات گذشته، تمام امکانات و ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران در زمان بازگشت نیز به‌کار خواهد گرفت.

وی افزود: توصیه‌ها و نکات لازم پیش از مراجعه به فرودگاه، از طریق کاروان‌ها به زائران منتقل و باید اطلاع‌رسانی‌های مستمر در این‌باره حتما انجام شود.

