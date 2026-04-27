فرودگاه مشهد آماده بدرقه زائران خانه خدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی در نشست هماهنگی عملیات حج تمتع سال ۱۴٠۵ اظهار کرد: زائران خانه خدا امسال پس از تایید شورای عالی امنیت ملی، از امشب (۷ اردیبهشتماه) عازم سرزمین وحی میشوند.
مدیرکل فرودگاههای خراسانرضوی بیان کرد: فرودگاه بینالمللی مشهد همچون سنوات گذشته، تمام امکانات و ظرفیتهای خود را برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران در زمان بازگشت نیز بهکار خواهد گرفت.
وی افزود: توصیهها و نکات لازم پیش از مراجعه به فرودگاه، از طریق کاروانها به زائران منتقل و باید اطلاعرسانیهای مستمر در اینباره حتما انجام شود.
