آموزش ۶ هزار پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، آناهیتا کشاورزی مدیر کل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران، از آموزش شش هزار پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در حوزه پیشگیری خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان متبوع خود در بحث پیشگیری و پزشکی خانواده گفت: ارایه پیشنهاد بسته حمایتی خدمات سلامت سالمندان به شورای عالی بیمه سلامت کشور، مشارکت در اجرای برنامه پیشگیری برای سلامت مادر و کودک از جمله اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری و پزشکی خانواده است.

مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: آموزش شش هزار پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص سبک زندگی سالم مبتنی بر آموزه های طب ایرانی و شناسایی عوامل موثر در کنترل هزینه های غیرضرور از اقدامات مهم این سازمان در حوزه پیشگیری و خدمات پایه سلامت بوده است.