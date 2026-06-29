به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر دوشنبه در نشست مجمع سلامت شهرستان مهدیشهر با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در محل فرمانداری مهدیشهر با بیان اینکه سلامت یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه است، اظهار کرد: موفقیت برنامه‌های حوزه سلامت بدون مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از درمان‌محوری به سلامت‌محوری افزود: پزشک خانواده و نظام ارجاع صرفاً یک برنامه درمانی نیست، بلکه رویکردی جامع برای ارتقای کیفیت زندگی، پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش رضایتمندی مردم محسوب می‌شود.

فرماندار مهدیشهر با تأکید بر اینکه اجرای دقیق نظام ارجاع از تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها جلوگیری می‌کند، یادآور شد: در برخی موارد به دلیل اجرای ناقص این طرح، شهروندان برای دریافت خدمات ساده ناچار به مراجعه به مراکز خارج از شهرستان و پرداخت هزینه‌های سنگین هستند که با اجرای کامل نظام ارجاع می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.

خداداد، پزشک خانواده را حلقه اصلی نظام سلامت دانست و توضیح داد: همه مسئولان و اقشار جامعه باید با انتخاب پزشک خانواده و حمایت عملی از این طرح، زمینه موفقیت آن را فراهم کنند.

وی همچنین بر رفع موانع بیمه‌ای، همکاری بیمه‌های پایه و تکمیلی و پوشش همه اقشار جامعه تأکید کرد و ادامه داد: عدالت در سلامت ایجاب می‌کند هیچ شهروندی به دلیل نوع بیمه یا شرایط خاص از خدمات این طرح محروم نماند.

فرماندار مهدیشهر در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت روان دانش‌آموزان را از اولویت‌های مهم حوزه سلامت برشمرد و تاکید کرد: اجرای برنامه‌های علمی غربالگری، آموزش و پیشگیری با همکاری آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و خیرین از درخواست های مهدیشهر است.

خداداد با اعلام آمادگی فرمانداری برای حمایت از برنامه‌های حوزه سلامت خاطرنشان کرد: با همدلی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و خیران می‌توان گام‌های مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، افزایش رضایتمندی مردم و اجرای موفق طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان مهدیشهر برداشت.