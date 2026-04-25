خواننده برنده «جایزه باربد» برای تنگه هرمز خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صالحی، خواننده موسیقی ایرانی که در چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب جایزه باربد شده بود، قطعه ای را با عنوان «تنگه‌ هرمز» منتشر کرد.

این قطعه از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران با آهنگی از امیر حقیقت، شعر مرتضی بخشایش و تنظیم سید حسین موسوی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

همچنین ۲ قطعه دیگر با عناوین «خطر کن» و «همسایه‌ خورشید» نیز با صدای محمود صالحی و از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران جنگ رمضان تولید و منتشر شده است.

تک آهنگ «خطر کن» و تک آهنگ «همسایه خورشید»