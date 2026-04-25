۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

خواننده برنده «جایزه باربد» برای تنگه هرمز خواند

یکی از خوانندگان برنده جایزه باربد جشنواره موسیقی فجر در تازه ترین فعالیت موسیقایی اش نماهنگ و تک آهنگ جدیدی به نام «تنگه هرمز» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صالحی، خواننده موسیقی ایرانی که در چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب جایزه باربد شده بود، قطعه ای را با عنوان «تنگه‌ هرمز» منتشر کرد.

این قطعه از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران با آهنگی از امیر حقیقت، شعر مرتضی بخشایش و تنظیم سید حسین موسوی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

همچنین ۲ قطعه دیگر با عناوین «خطر کن» و «همسایه‌ خورشید» نیز با صدای محمود صالحی و از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران جنگ رمضان تولید و منتشر شده است.

تک آهنگ «خطر کن» را از اینجا و تک آهنگ «همسایه خورشید» را از اینجا بشنوید.

علیرضا سعیدی

