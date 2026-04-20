برگزاری اولین جلسه شورای دبیران مجمع خیرین شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اولین جلسه شورای دبیران مجمع خیرین شهر تهران در سال جدید با موضوع " تعیین راهبردها، برنامه ها و فعالیت های مجامع خیرین" با حضور عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در این جلسه که حمیدرضا اشراقی معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی، یوسف مقدمی معاون حمایت‌های اجتماعی و آزیتا همتیان معاون کارآفرینی و توانمندسازی سازمان همراه با برخی روسای ادارات و مدیران نیز حاضر بودند، دبیران مجمع خیرین مناطق ۲۲گانه به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

خیرین حاضر در این نشست، راه‌های بهبود خدمات رسانی به مردم و اقشار ضعیف جامعه را در هم‌افزایی با شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادند. همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط مراکز رشد، مشارکت و مسئولیت اجتماعی مناطق ۲۲ گانه ارائه شد.

در این نشست عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: از زمان آغاز جنگ تحمیلی کنونی تبلور حضور مردم در عرصه اداره کشور را مشاهده می‌کنیم و اینجاست که می‌توان به نقش پررنگ شهروندان برای اداره شهر نیز اشاره کرد؛ همانطور که یکی از تاکیدات علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز همین است، باید لزوم اداره شهر توسط شهروندان و مشارکت آنها در این امر را پر رنگ کنیم.

وی افزود: این نگاه در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در مدت اخیر برجسته و تقویت شده و با توجه به ظرفیت مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی که به سازمان داده شد قصد داریم در این زمینه با قدرت بیشتری فعالیت کنیم.

رحمانی با اشاره به اقدامات سازمان در ایام جنگ رمضان تاکید کرد: مراکز حمایتی زیر مجموعه سازمان مثل مددسراها، یاورشهرها و همراه سراها با تمامی ظرفیت مشغول خدمت رسانی به جامعه هدف بودند. ظرفیت مددسراها روزانه تکمیل شد و مشخص بود که افراد بی خانمان جایی غیر از مددسراها برای اسکان ندارند.

وی ادامه داد: همچنین برای اولین بار تا ۱۵ فروردین ون‌ها و اتوبوس‌های سیار به افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه خدمات رسانی می‌کردند و بعضا تا حدود ۱۱ صبح نیز اجازه اسکان به افراد بی سرپناه داده شد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه جنگ رمضان در این سازمان گفت: رسیدگی به وضعیت مصدومین جنگ تحمیلی یکی از اقداماتی بود که در این قرارگاه صورت گرفت که طی آن از بیماران در بیمارستان‌ها عیادت شد و برنامه‌ریزی برای اسکان برخی از خانواده‌هایی که منازل آنها در جریان جنگ تحمیلی از بین رفته صورت گرفت و در هتل مستقر شدند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین خانه های تکافل اجتماعی در سرای محلات شهر تهران راه اندازی شد تا در این مدت با استفاده از ظرفیت‌های خیرین، گروه‌های جهادی و مردم به اقشار آسیب دیده کمک شود.

در ادامه این نشست حمیدرضا اشراقی معاون رفاه و مشارکت‌های اجتماعی با بیان اینکه مشارکت مردمی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است اذعان داشت: در حال حاضر در سازمان بستر کنشگری و فعالیت موثر مجامع خیرین فراهم شده و در حوزه جنگ رمضان نیز دیدیم که خیرین پای کار بوده و کمک‌های بسزایی به شهروندان آسیب دیده کردند.

یوسف مقدمی معاون حمایت های اجتماعی نیز بر لزوم همکاری خیرین در اداره مددسراها اشاره کرد و اذعان داشت: در حال تدوین آیین نامه‌ای هستیم که بتوانیم از ظرفیت مجمع خیرین برای حضور در مددسراها و سایر زیرساخت‌های سازمان استفاده کنیم و کار اداره این مراکز را به آنها بسپاریم.

همچنین آزیتا همتیان معاون کارآفرینی و توانمندسازی نیز در این نشست تاکید کرد: یکی از بخش‌های آسیب دیدگان در جنگ تحمیلی کسانی هستند که در بحث کسب و کار خود دچار آسیب شدند و معیشت آنها به مشکل خورده که در این زمینه ظرفیت مجمع خیرین کمک‌های شایانی کرده و در ادامه نیز می‌تواند کمک حال سازمان باشد تا با شناسایی و احصا این کارآفرینان که اکثرا از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند کمک کنیم تا بتوانند بار دیگر شغل خود را به راه بیندازند.