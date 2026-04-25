۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

محافل رسانه‌ای تل‌آویو: حزب الله معادلات جدیدی را رقم می‌زند

محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در برابر حزب الله لبنان اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی اذعان دارند که یک معادله جدید در لبنان محقق و به اصطلاح آزادی حرکت برای نظامیان صهیونیست محدود شده چرا که هر تحرک نظامی با هزینه های سنگینی رو به رو می شود.

بر اساس این گزارش، رونین برگمن تحلیلگر صهیونیست در امور جاسوسی اذعان کرد، این به مثابه گرفتار شدن در لبنان است. حزب الله موفق شد ساختار خود را که در مراحل گذشته آسیب دیده بود ترمیم کند.

نیر دفوری خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گفت، حزب الله به دنبال تحقق یک معادله جدید است. آیا تل آویو می تواند مانع این روند شود؟

یکی دیگر از خبرنگاران نظامی این شبکه تصریح کرد، ساکنان مناطق شمالی اراضی اشغالی خسته شده اند. یک تصویر مشخص از تحولات میدانی وجود ندارد و حزب الله به حملات موشکی و پهپادی ادامه می دهد.

لازم به ذکر است این حملات حزب الله در پاسخ به نقض آتش بس لبنان توسط رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.

