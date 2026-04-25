اعتبارات آب و خاک در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباشی، مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ۳ برابری اعتبارات آب و خاک در بودجه ۱۴۰۵، گفت: در بودجه امسال اعتبارات نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان (همت) تصویب شده است.
وی اظهار کرد: در صورت تخصیص این اعتبار، ما موظف هستیم توسعه سامانههای آبیاری را با قوت بیشتری دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: طرحهای توسعه سامانههای آبیاری از طرحهای اثربخش در حوزه آب و خاک است و راندمان آبیاری را افزایش میدهد و موجب ارتقای بهرهوری میشود.
عباسی درباره ارتقا و نوسازی تجهیزات سامانههای نوین آبیاری که در سالهای گذشته در اراضی کشاورزی به کار رفته است، گفت: عمر مفید لولهها و مواد پلی اتیلن در سامانههای نوین آبیاری، در صورتی که خوب نگهداری شود بیش از ۳۰ سال است و در مجموع متوسط عمر مفید کل سامانههای آبیاری که شامل ایستگاه پمپاژ، آب پاش و قطره چکان نیز می شود بین ۱۰ تا ۱۵ سال است.
وی ادامه داد: در حوزه لولهها که از مواد پلی اتیلن هستند، مشکلی نداریم، اما سامانههای آبیاری که در دهه ۷۰ در اراضی کشاورزی اجرا شدهاند، نیاز به ارتقا دارند که در حال حاضر با بودجه دولتی نمیتوانیم به ارتقای آن کمک کنیم و برخی از بهرهبرداران در مزرعه و باغهایشان، با سرمایههای خود، سامانه های آبیاری را ارتقا داده اند.
مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: البته تسهیلاتی را برای ارتقای بعضی از سامانههای آبیاری قبلی در نظر گرفتیم، اما در مجموع منابع مالی برای به روز رسانی آن نداریم.
عباسی در همین حال به برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی اشاره و تصریح کرد: دورهها و برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران به منظور استفاده درست از سامانههای آبیاری برگزار کردهایم و در قالب آن توصیههای فنی و تخصصی ارایه شده است.
