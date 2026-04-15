به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری وزارتخانه با بیان اینکه نزدیک به ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۴ به انواع روشهای آبیاری تحت فشار و آبیاری زیرسطحی مجهز شدند، گفت: انواع روشهای آبیاری تحت فشار در سطح نزدیک به ۱۹ هزار هکتار با اعتبارات دولتی، ۲۰ هزار هکتار با سرمایه خود بهرهبرداران و روش آبیاری زیرسطحی نیز در سطح یک هزار هکتار در سال گذشته به اجرا درآمد.
وی درباره اعتبارات مربوط به اجرای سامانههای نوین آبیاری در اراضی مستعد کشاورزی اظهار کرد: از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب در بودجه ۱۴۰۴ تا ابتدای اسفند، بیش از ۲۰ درصد معادل حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و نزدیک به ۶۰ درصد دیگر معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان در اواخر اسفند به حوزه سامانههای نوین آبیاری تخصیص داده شد که همه این اعتبارات به صورت اسناد خزانه اسلامی بود.
وی افزود: اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومانی نیز در استانها توزیع شده که به دلیل شرایط خاص کنونی هنوز به عملکرد تبدیل نشده و زمانبر است.
عباسی درباره روش آبیاری زیرسطحی نیز تصریح کرد: طرحهای پایلوت آبیاری زیرسطحی تاکنون در ۷ تا ۸ استان و بیشتر در استانهای کرمان، خراسان رضوی و قزوین اجرا شده است.
وی با بیان اینکه هزینههای اجرای روش آبیاری زیرسطحی زیاد است، گفت: با توجه به بالا بودن هزینهها، حدود ۵۰ درصد آن باید با مشارکت مردم انجام شود.
مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی از مشکلات در اجرای روش آبیاری زیرسطحی، استقبال مردم است و اگر این مشارکت شکل گیرد، برای توسعه این روش مشکلی نداریم.
