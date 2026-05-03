تحقق اهداف آبیاری نوین در میانه جنگ با چالش روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری با اشاره به آسیبهای وارد شده به صنایع پتروشیمی، توضیح داد: خوشبختانه زیرساختهای تولید بخش کشاورزی خسارت مستقیم ندیدهاند، اما به دلیل آسیب به برخی کارخانجات پتروشیمی، دسترسی به مواد اولیه پلیاتیلن دشوار شده است. این مواد خام، رکن اصلی تولید لولهها و تجهیزات سامانههای نوین آبیاری هستند.
وی به وضعیت اقتصادی مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت تهیه مواد اولیه پلیاتیلن حدود ۲ برابر افزایش یافته و علاوه بر گرانی، با کمبود عرضه نیز مواجه هستیم. ما در حال مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا با توجه به تکالیف سنگین سند دانشبنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه، سهمیههای خاصی برای تأمین مواد اولیه این طرح اختصاص یابد.
ضرورت توسعه سالانه ۳۵۰ هزار هکتار آبیاری نوین
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اهداف راهبردی کشور، گفت: برنامههای بالادستی، توسعه سالانه حدود ۳۵۰ هزار هکتار از انواع روشهای آبیاری نوین را پیشبینی کردهاند. محقق کردن این اهداف مستلزم دسترسی بیوقفه به مواد خام پلیمری است.
وی به تغییر در ضوابط بودجهای اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته، دولت حدود ۸۵ درصد هزینههای توسعه سامانههای آبیاری را تأمین میکرد و باقی بر عهده بهرهبردار بود. اما طبق ضوابط بودجه سال جاری، این مشارکت به مدل ۵۰-۵۰ تغییر یافته است.
عباسی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تغییر مدل مشارکت به سمت سهم بیشتر بهرهبردار، کشاورزان بهویژه خردهمالکان که قدرت مالی محدودی دارند، با فشار اقتصادی سنگینی روبرو هستند. این روند میتواند منجر به تعویق در اجرای کامل طرحهای توسعه آبیاری و مشارکت مردم شود.
وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات پلیاتیلنی، از این اقدام به عنوان راهکاری برای حفظ مواد اولیه در داخل کشور یاد و ابراز امیدواری کرد: با این تدبیر، مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی به میزان کافی و با قیمت مناسب در دسترس قرار گیرد.
