به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در دومین نشست شورای مدیران این معاونت در سال جدید گفت: مسئولان کشوری باید بیش از پیش به اهمیت و ارزش پروژه‌های آب و خاک در تامین امنیت غذایی کشور واقف شوند.

وی افزود: اجرای پروژه‌های آب و خاک به عنوان طرح‌های زیرساختی بخش کشاورزی، علاوه بر حفظ منابع پایه در شرایط کنونی کشور موجبات توسعه پایدار را فراهم می‌آورد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر تکمیل و تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام آب و خاک در کشور، به طرح تحول کشاورزی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: مرحله نخست این طرح در سطح ۱۱۰۰ هکتار در اراضی نخیلات منطقه سعدآباد و آبپخش شهرستان دشتستان در حال اجراست.

وی افزود: این طرح با هدف حفاظت و ارتقای بهره‌وری منابع آب در بخش کشاورزی و افزایش راندمان تولید محصول خرما با حمایت‌های فنی و اعتباری معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در حال پیشرفت است.

نیازی شهرکی به اهمیت اجرای این طرح در استان بوشهر اشاره و بر رفع موانع و مشکلات و کاستی‌های طرح در راستای بهره‌برداری از این پروژه تاکید کرد.

در ابتدای این نشست رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های تحقیقاتی این پژوهشکده در راستای فرسایش خاک، خواستار جذب اعتبارات معاونت برای توسعه تحقیقات در خصوص کشاورزی حفاظتی شد.

همچنین در این نشست به برگزاری کارگاه یک‌روزه در راستای چگونگی اجرای توامان آبیاری کم‌فشار و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان‌های شمالی کشور، تهیه کلیپ‌های کوتاه اثربخشی طرح‌های آب و خاک، تهیه متدولوژی عملیات‌های آب و خاک بر روی زمین واحد با توجه به منابع آبی و بر ضرورت مکاتبه اثرات کمبود نیروی انسانی متخصص در ستاد و استان در حوزه آب و خاک به بخش‌ها و نهادهای ذی‌ربط تاکید شد.